Прием заявок на Стартуп Баттлефиелд 200 завершается

У основателей стартапов осталось всего три дня, чтобы подать заявку на участие в конкурсе Стартуп Баттлефиелд 200. Прием заявок официально закроется 8 июня в 23:59 по тихоокеанскому времени. Не упустите возможность представить свой проект на сцене TechCrunch Disrupt 2026, которая пройдет в октябре этого года в комплексе Москоне Вест в Сан-Франциско. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

На данный момент тысячи стартапов уже подали свои кандидатуры. Если вы работаете над компанией, способной кардинально изменить отрасль, сейчас самое время действовать. Стартуп Баттлефиелд 200 — это площадка для получения глобального внимания ранними стартапами, которые еще не известны, но обладают огромными амбициями.

Отобранные основатели представят свои проекты в прямом эфире перед инвесторами, влиятельными СМИ и представителями глобальной стартап-экосистемы на мероприятии Disrupt. Стартап-победитель получит безвозмездное финансирование в размере 100 000 долларов. Кроме того, каждая компания-участница получит возможность ускорить рост, привлечь клиентов и открыть новые двери для будущих раундов инвестиций.

За годы существования выпускники Стартуп Баттлефиелд привлекли более 32 миллиардов долларов инвестиций и осуществили более 250 успешных выходов (ексит). Участники этого конкурса впоследствии были приобретены такими гигантами, как Microsoft, Google, Salesforce, Uber и Amazon. Также такие известные компании, как Dropbox, Discord, Минт, Fitbit и Трелло, начали свою деятельность именно через эту платформу.

В условиях текущего конкурентного инвестиционного рынка выделиться важнее, чем когда-либо. TechCrunch ищет смелые стартапы с рабочей версией MVP, способные совершить революцию в своей отрасли. Это уникальная возможность привлечь внимание инвесторов и партнеров.