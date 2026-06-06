GM связывает будущее электромобилей с новой аккумуляторной технологией

В районе Варрен Теч Кентер недалеко от Детройта начал работу центр разработки новых аккумуляторных элементов — стратегический проект General Motors стоимостью 900 миллионов долларов. Этот комплекс площадью 500 000 квадратных футов станет ключевым фактором, позволяющим GM снизить себестоимость электромобилей почти на 10 процентов. В то время как некоторые автогиганты отступают от планов по электрификации, GM с помощью этого центра планирует вывести на рынок более дешевые аккумуляторы на год раньше срока. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Вице-президент компании по аккумуляторам и устойчивому развитию Курт Келти, ранее руководивший батарейными технологиями в Tesla, называет новым залогом успеха химический состав ЛМР (литий-марганцевый с высоким содержанием марганца). По его словам, именно технология ЛМР станет основной продуктовой линейкой компании. Это важный шаг для GM на фоне стагнации на рынке США и растущей конкуренции с китайскими компаниями.

До сих пор GM и вся отрасль полагались на дорогой, но мощный состав НМК (никель-марганец-кобальт). Однако рост цен на сырье и контроль Китая над важными минералами удерживали цены на электромобили на более высоком уровне, чем ожидалось. Теперь НМК останется только в моделях премиум-класса, а массовые модели перейдут на состав ЛМР. Эта технология обладает высокой плотностью энергии, как у НМК, но по цене может конкурировать с батареями ЛФП, используемыми в доступных моделях, таких как Chevrolet Болт.

Новая технология ЛМР позволяет сократить расходы как минимум на 6 000 долларов, сохраняя возможность преодоления расстояния более 400 миль на таких грузовиках, как Chevrolet Силверадо EV. Это поможет максимально приблизить цены на электромобили среднего класса к ценам на традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания.