NASA ускоряет проект ядерного двигателя для полета на Марс

·58·Технологии
NASA ускоряет проект ядерного двигателя для полета на Марс

Агентство NASA разрабатывает упрощенную модель управления миссией Спаке Реактор 1 Фридом (СР-1 Фридом), демонстрирующей установку ядерного электрического двигателя, предназначенного для полета на Марс. Запуск этой миссии, запланированный примерно через 2,5 года, впервые в истории предполагает использование электроэнергии, полученной с помощью ядерного реактора, для приведения в действие ионных или плазменных двигателей. Такая технология обеспечивает высокую эффективность для дальних межпланетных перелетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Руководство NASA пересматривает процессы управления с целью ускорения реализации проекта. По словам исполняющей обязанности заместителя администратора агентства Лори Глейз, организация адаптирует требования, соблюдая действующие нормы, чтобы сократить задержки в принятии решений и устранить административные барьеры. Такой подход позволит завершить проект в установленные короткие сроки.

Быстрая реализация миссии связана с использованием существующей технической базы. В качестве платформы выбран модуль Повер анд Пропулсион Элемент (ППЭ), создаваемый для лунной станции Гатевай. Также для ядерной части будут использованы проекты исследовательских реакторов, разработанные Министерством энергетики США (Департмент оф Энергй). Устройство оснащено длинной фермой, отделяющей реактор от основной части, и крупными радиаторами для отвода тепла.

В рамках миссии СР-1 Фридом на Марс также будет доставлен аппарат СкйФалл. Эта система войдет в атмосферу планеты и запустит три небольших вертолета, созданных на базе конструкции Ингенуитй. NASA ставит целью минимизировать объем новых разработок и максимально использовать технологии, прошедшие испытания в ходе миссии Персеверанке.

Стоимость проекта пока официально не разглашена. Хотя СР-1 Фридом не включен в запрос бюджета на 2027 финансовый год, его финансирование планируется осуществить за счет перераспределения имеющихся средств, включая часть бюджета, выделенного на программу Гатевай.

NASAМарсSR-1 FreedomКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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