IBM обвиняют в сокрытии крупных кибератак

Бывший вице-президент IBM по кибербезопасности Уильям Барлоу обвинил корпорацию в сокрытии нескольких крупных утечек данных, произошедших за последнее десятилетие. Согласно судебным документам, поданным в 2020 году и обнародованным на этой неделе, сеть IBM неоднократно взламывалась с 2013 по 2016 год иностранными правительствами, в частности китайскими хакерами, однако компания не сообщила об этом ни общественности, ни государственным органам. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В своем иске Барлоу подчеркивает, что основная сеть IBM регулярно подвергалась взломам со стороны иностранных государственных агентов, а данные часто похищались. В частности, утверждается, что группа APT 10, связанная с правительством Китая, успешно получила доступ к сети компании более 56 000 раз. Эта группа также получила доступ к данным, хранящимся в сотрудничестве с АТ&Т.

Согласно данным, в 2017 году альянс «Пять глаз» (разведывательные службы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии) предупредил IBM о кибератаке. Последующее внутреннее расследование подтвердило глубокое проникновение хакеров в систему, но компания не смогла полностью оценить масштаб атаки, так как не сохраняла журналы доступа к сети (логи).

Представитель IBM Мики Карвер отверг эти обвинения, заявив, что Министерство юстиции отказалось вмешиваться в дело, и компания уверена, что действовала в рамках закона. Тем не менее, сокрытие таких инцидентов компанией, являющейся крупным поставщиком кибербезопасности для федерального правительства США, вызывает серьезные дискуссии в отрасли.