Налог на криптовалюту в штате Иллинойс выходит на уровень закона

·20·Экономика
Налог на криптовалюту в штате Иллинойс выходит на уровень закона

Законопроект о бюджете штата объемом 56 млрд долларов, принятый Генеральной ассамблеей Иллинойса, предусматривает введение нового налога для пользователей криптовалют. Согласно этому законопроекту, рассчитанному на 2027 финансовый год, предлагается взимать налог в размере 0,2% с крипто-транзакций. Данный сбор будет применяться к торговым операциям, осуществляемым брокерами цифровых активов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Поправка, получившая название «Закон о привилегированном налоге на цифровые активы» (Дигитал Ассет Привилеге Такс Акт), также включает обязательные требования к регистрации для всех брокеров цифровых активов, работающих в Иллинойсе. Брокеры, не соблюдающие эти правила с 1 января, могут быть признаны виновными в совершении тяжкого преступления третьей степени. Это грозит лишением свободы на срок от двух до пяти лет и штрафом до 25 000 долларов США.

В настоящее время ожидается подписание данного законопроекта губернатором штата Дж. Б. Притцкером. Губернатор заявил о намерении вскоре подписать закон. Местные законодатели прогнозируют, что новый вид налога принесет в казну штата дополнительно 60 млн долларов США.

Однако представители и активисты криптоиндустрии резко выступают против этой инициативы. В письме, направленном администрации штата представителями Те Дигитал Чамбер и Иллиноис Блокчаин Ассокиатион, подчеркивается, что такой налог будет экономически разрушительным и не был согласован с участниками отрасли. По их словам, ни в одном другом штате США подобного налога нет.

Эти меры последовали за указом губернатора Притцкера, запрещающим сотрудникам штата делать ставки на таких платформах, как Калши и Полймаркет. Чиновники выразили обеспокоенность риском использования инсайдерской информации через такие платформы для личного обогащения.

КриптовалютаНалогиИллинойсБиткоинЭкономика
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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