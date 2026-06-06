Google заключила контракт со SpaceX на вычислительные мощности стоимостью 920 млн долларов

Компания SpaceX достигла крупного соглашения с Google о предоставлении вычислительных мощностей накануне своего исторического IPO. Согласно официальным документам, опубликованным в пятницу, Google будет платить SpaceX 920 миллионов долларов в месяц с октября 2026 года по июнь 2029 года. За эти средства поисковый гигант получит доступ к примерно 110 000 единицам GPU NVIDIA, CPU и другим соответствующим компонентам памяти. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Это соглашение аналогично контракту, который SpaceX подписал с Anthropic в конце мая. В рамках сделки с Anthropic компания согласилась платить 1,25 миллиарда долларов в месяц за мощности дата-центра Колоссус 1 в штате Теннесси. Контракт с Google составляет примерно половину мощности Колоссус 1, однако SpaceX не раскрыла, какой именно дата-центр будет предоставлен в распоряжение Google. Ранее Илон Маск намекал, что центр Колоссус 2 будет занят нуждами xAI.

Представители Google подчеркнули, что этот шаг связан с неожиданно высоким спросом на продукты искусственного интеллекта. «Google Cloud и SpaceX являются давними партнерами. Это краткосрочное соглашение, которое служит мостом для удовлетворения растущего спроса на нашу агентскую платформу Gemini Энтерприсе», — говорится в заявлении компании. Алфабет выделила более 180 миллиардов долларов на капитальные расходы в этом году, и ожидается, что этот показатель еще больше вырастет к 2027 году.

В контракте также есть пункт о расторжении: обе стороны могут прекратить соглашение с уведомлением за 90 дней после 31 декабря 2026 года. Если SpaceX не сможет поставить обещанное количество GPU к 30 сентября 2026 года, Google имеет право расторгнуть контракт или снизить платежи. Эта новость была объявлена за неделю до выхода акций SpaceX на биржу Насдак. Компания планирует привлечь 75 миллиардов долларов при оценке в 1,75 триллиона долларов.