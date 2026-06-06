NASA отказалась от идеи государственного модуля для замены МКС после критики бизнеса

·59·Технологии
NASA отказалась от идеи государственного модуля для замены МКС после критики бизнеса

Агентство NASA отклонило предложение создать государственный «базовый модуль», который должен был служить переходным решением после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС). Как сообщает пресс-служба агентства, эта инициатива, выдвинутая в марте, официально прекращена. Ранее руководство NASA предлагало создать центральный модуль, принадлежащий государству, сославшись на то, что рынок коммерческих орбитальных станций развивается медленнее ожидаемого. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Этот план подвергся резкой критике со стороны представителей частного сектора, особенно компаний, разрабатывающих собственные станции. Генеральный директор Аксиом Спаке Джонатан Киртейн назвал эту инициативу неожиданной и подчеркнул, что идея государственного компонента была холодно воспринята компанией. По мнению представителей бизнеса, рынок способен обеспечить наличие одной или нескольких коммерческих платформ без новой государственной инфраструктуры.

Лидеры отрасли, такие как руководитель компании Васт Макс Хаот и глава Старлаб Спаке Маршалл Смит, отметили растущий спрос на проведение исследований в космосе. По их словам, не только NASA, но и другие суверенные государства, не участвующие в программе МКС, готовы отправлять своих астронавтов на орбиту. Согласно данным Старлаб Спаке, коммерческий интерес к проекту сейчас почти на 40% выше текущих возможностей.

В итоге NASA согласилось с аргументами бизнес-сообщества. Представитель агентства Бетани Стивенс сообщила, что компании предоставили надежные данные, доказывающие наличие устойчивого коммерческого рынка. Теперь NASA будет участвовать в будущих орбитальных станциях не как основной владелец, а как один из заказчиков наряду с другими государствами и частными клиентами.

NASAМКСКосмосAxiom SpaceStarlab Space
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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