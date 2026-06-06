Сможет ли Эстевао в «Челси» достичь уровня Эдена Азара и Арьена Роббена?

Болельщики «Челси» возлагают большие надежды на бразильского таланта. Бывший защитник Гари Кэхилл в интервью изданию GOAL объяснил, почему Эстевао может подняться до уровня таких вингеров-волшебников, как Эден Азар и Арьен Роббен. Фанаты на «Стэмфорд Бридж» уже наслаждаются игрой молодой звезды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эстевао, ярко проявивший себя в составе «Палмейраса», привлек внимание многих грандов европейского футбола. В итоге победу в этой гонке одержал «Челси», потратив на трансфер в общей сложности 50 миллионов фунтов стерлингов. Южноамериканский футболист, присоединившийся к лондонскому клубу летом 2025 года, быстро адаптировался в основном составе.

Несмотря на то, что в сезоне 2025/26 «Челси» столкнулся с проблемами стабильности, это дало Эстевао шанс проявить себя. Молодой талант провел 36 матчей во всех турнирах и забил 8 голов. К сожалению, травма колена временно прервала его сезон и мечты о поездке на чемпионат мира в составе сборной Бразилии.

По словам Гари Кэхилла, Эстевао — один из немногих футболистов, способных привести болельщиков в восторг. «В этом сезоне я несколько раз был на стадионе и видел, что фанаты не могут насытиться его игрой. Когда он владеет мячом, все вскакивают с мест в ожидании чуда. Во времена моей карьеры так же действовали Азар, Педро и Виллиан. Он обладает уникальным талантом менять ход матча в неожиданный момент», — отметил бывший защитник.

Учитывая возраст Эстевао, от него ожидают дальнейшего прогресса. Хотя травмы являются частью футбола, его возвращение, несомненно, станет большим подспорьем для «Челси». Лондонцы планируют строить будущую линию атаки команды вокруг этого бразильского вундеркинда.