Сборная США: состояние Криса Ричардса и планы Уэстона Маккенни

Мужская сборная США по футболу выходит на финальный этап подготовки к чемпионату мира. Перед товарищеским матчем против Германии в лагере команды произошло несколько важных событий и неожиданных встреч. В частности, под вопросом остается физическое состояние защитника Криса Ричардса, тогда как Уэстон Маккенни готов перенести свою отличную форму из клуба «Ювентус» в национальную сборную. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Тренировки команды в Чикаго прошли с особым эмоциональным подъемом. Занятия были организованы на базе клуба «Чикаго Файр», где состоялась встреча с бывшим главным тренером сборной Греггом Берхалтером. Нынешний наставник Маурисио Почеттино и футболисты тепло приняли эту встречу. Особенно значимой она стала для Себастьяна Берхалтера, который смог увидеться со своим отцом.

Уэстон Маккенни на пресс-конференции рассказал о близких отношениях с Греггом Берхалтером. «Он замечательный человек. Я приходил к нему с проблемами как на поле, так и в личной жизни, даже плакал при нем. Мы вместе пережили трудные и прекрасные моменты», — подчеркнул полузащитник «Ювентуса».

Маккенни надеется получить советы от бывшего тренера перед предстоящим чемпионатом мира. По его словам, Берхалтер всегда готов помочь. Сейчас игроки сборной сосредоточены на матче против Германии, который станет главной проверкой перед турниром.