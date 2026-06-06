Acer ГИ0: представлены умные очки с Google Gemini и камерой 12 МП

·226·Технологии
Acer ГИ0: представлены умные очки с Google Gemini и камерой 12 МП

На выставке Компутекс 2026 компания Acer представила новые беспроводные очки с искусственным интеллектом Acer ГИ0 (модель ГИ100). Устройство выполнено в стиле Рай-Бан Meta и оснащено легкой оправой для повседневного использования, встроенной камерой, микрофонами и голосовым ассистентом на базе Google Gemini. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Acer ГИ0 полностью беспроводные и подключаются к смартфону через Bluetooth и Wi-Fi. Для использования всех функций устройства необходимо установить приложение Acer АспиреСйнк на смартфон. Облачная модель Google Gemini обеспечивает голосовое управление, анализ изображений в реальном времени и быстрый перевод текстов.

Встроенная 12-мегапиксельная камера позволяет делать снимки разрешением 4032×3024 пикселя и записывать видео в формате 1080п (30 кадров/с). Также предусмотрена специальная функция аудиозаписи для фиксации разговоров и протоколов встреч. Для предупреждения окружающих на устройстве установлен светодиодный индикатор, сигнализирующий о процессе записи.

Технически устройство оснащено 32 ГБ встроенной памяти еММК, тремя микрофонами, стереодинамиками с обеих сторон, модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Устройство питается от аккумулятора емкостью 217 мА·ч, а его вес составляет всего 46 граммов.

Умные очки Acer ГИ0 ожидаются в продаже в четвертом квартале 2026 года. Их цена установлена на уровне 300 долларов в США и 400 евро на европейском рынке.

AcerGoogle GeminiУмные ОчкиТехнологииComputex 2026
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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