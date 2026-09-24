Шавкат Мирзиёев ознакомился в Алтынкуле с синьцзянской технологией (видео)

·68·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев ознакомился в Алтынкуле с синьцзянской технологией (видео)

В условиях естественного ограничения водных ресурсов в сельском хозяйстве Узбекистана и глобальных изменений климата начался период коренного перелома, направленный на отказ от традиционных, затратных методов хлопководства. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках рабочей поездки в Андижанскую область лично ознакомился с процессом выращивания хлопка на основе передового синьцзянского метода на предприятии «Агрокластер Алтынкуль», расположенном в Алтынкульском районе. Данная агроинновация, запущенная во исполнение исторического постановления главы государства от 9 декабря 2025 года, нацеленного на повышение урожайности в хлопководстве и зерноводстве, продемонстрировала беспрецедентный экономический и технологический скачок на полях.

Синьцзянская технология в качестве первоначального эксперимента была внедрена на 23 гектарах общей посевной площади кластера, составляющей 850 гектаров. Результаты поражают специалистов: если при обычном традиционном методе с 1 гектара собирали 30–35 центнеров урожая, то новая система увеличила урожайность в два раза, доведя ее до 60–70 центнеров. Кроме того, благодаря посеву в два ряда под пленку и системе капельного орошения непосредственно под корень удается экономить до 40 процентов воды, минеральных удобрений — почти 30 процентов, а урожай созревает на 10–15 дней раньше обычного. Проведение агротехнических мероприятий и обработки с помощью агродронов резко сократило расход топлива и тяжелой техники.

Каким же образом синьцзянский метод в два раза удешевляет себестоимость хлопка, как капельное орошение и пленка обеспечивают 70-центнерный урожай и почему этот опыт будет распространен на хлопковые поля всей республики?

Шавкат Мирзиёев ознакомился в Алтынкуле с синьцзянской технологией (видео)

«Урожайность в 70 центнеров, экономия воды на 40% и полет агродронов»: 5 ключевых особенностей опыта Алтынкуля

Важнейшие технологические достижения и показатели, достигнутые на полях «Агрокластера Алтынкуль»:

  • Скачок урожайности в 2 раза: Вместо традиционных 30–35 центнеров синьцзянская технология дает казне по 60–70 центнеров хлопка с гектара;

  • Рекордная экономия воды и удобрений: За счет капельного орошения и корневой подкормки расход воды сократился до 40%, минеральных удобрений — до 30%;

  • Двухрядный посев под пленку: Влага и тепло почвы сохраняются умеренными, семена прорастают равномерно, а урожай убирается на 10–15 дней раньше;

  • Контроль агродронов в небе: Агротехнические мероприятия и процесс внесения удобрений выполняются с помощью беспилотных аппаратов (дронов), что резко снизило расходы на топливо;

  • Основа кластера на 850 гектарах: Проект успешно прошел испытания на 23 гектарах, и была представлена презентация плана по его распространению на все 850 гектаров и соседние регионы.

Шавкат Мирзиёев ознакомился в Алтынкуле с синьцзянской технологией (видео)

Революция в хлопководстве: Сравнение традиционного посева и инновационного синьцзянского метода

Сравнительный анализ агротехнических показателей, расхода ресурсов и экономической выгоды:

Критерии и параметры

Традиционное выращивание хлопка открытым способом

Синьцзянский метод в «Агрокластере Алтынкуль»

Урожайность с одного гектара

В среднем 30–35 центнеров

60–70 центнеров (в 2 раза выше урожайность)

Технология посева семян

Традиционный однорядный посев в открытый грунт

Двухрядное размещение под специальной пленкой

Способ полива и расход воды

Полив по бороздам (больше воды испаряется и расходуется впустую)

Капельное орошение под корень (экономия воды до 40%)

Расход минеральных удобрений

Разбрасывание (лишь малая часть доходит до корней)

Капельная фертигация (экономия удобрений до 30%)

Сроки созревания урожая

Обычный период поздней осени

Созревает на 10–15 дней раньше за счет микроклимата

Агротехническая обработка

Тяжелые тракторы, высокий расход топлива и уплотнение почвы

Точечное опрыскивание через агродроны (минимальный расход топлива)

Шавкат Мирзиёев ознакомился в Алтынкуле с синьцзянской технологией (видео)

Агроэкономическая и технологическая экспертиза: Почему синьцзянский метод жизненно необходим Узбекистану?

Выводы сельскохозяйственных экспертов, ученых и экономистов:

  • Спасительный щит в условиях дефицита воды: В нынешнее время, когда уровень воды в бассейне Аральского моря падает и каждая капля воды в период вегетации на вес золота, полив хлопка по бороздам был огромным упущением; капельное орошение и пленка по синьцзянскому методу защищают воду от испарения, позволяя собирать в два раза больше хлопка при 40 процентах воды;

  • Эффект «микроклимата» и уход от осенних дождей: В почве под пленкой постоянно сохраняется тепло; это обеспечивает быстрое прорастание семян без загнивания и раскрытие урожая на 10–15 дней раньше — в результате хлопок собирается в первый же сбор качественным, не попадая под дожди и холода;

  • Снижение себестоимости хлопка и текстильный экспорт: Получение 60–70 центнеров урожая с гектара существенно удешевляет внутреннюю себестоимость хлопкового сырья; это укрепляет конкурентоспособность узбекской текстильной и швейной промышленности на мировом рынке;

  • Выход агродронов на поле: Въезд тяжелых тракторов на поле уплотнял почву, препятствуя развитию хлопчатника и расходуя тонны солярки; обработка с помощью беспилотников не только экономит топливо, но и предотвращает пустую трату химикатов.

Шавкат Мирзиёев ознакомился в Алтынкуле с синьцзянской технологией (видео)

Поручения Шавката Мирзиёева по расширению этого передового опыта в Алтынкуле послужат важным фундаментом для превращения хлопководства Узбекистана в полностью инновационную, высокорентабельную новую отрасль со строгим ресурсосбережением.

По вашему мнению, насколько внедрение синьцзянского метода, дающего до 70 центнеров урожая с гектара и экономящего воду на 40 процентов, на всех хлопковых полях Узбекистана увеличит доходы наших дехкан и фермеров? Какую личную оценку вы даете использованию агродронов на полях района? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь статьей, посвященной этим революционным изменениям в нашем сельском хозяйстве, со всеми друзьями-фермерами и предпринимателями!

Шавкат МирзиёевАгрокластер АлтынкульСиньцзянский методАлтынкульский район
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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