Шавкат Мирзиёев ознакомился в Алтынкуле с синьцзянской технологией (видео)

В условиях естественного ограничения водных ресурсов в сельском хозяйстве Узбекистана и глобальных изменений климата начался период коренного перелома, направленный на отказ от традиционных, затратных методов хлопководства. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках рабочей поездки в Андижанскую область лично ознакомился с процессом выращивания хлопка на основе передового синьцзянского метода на предприятии «Агрокластер Алтынкуль», расположенном в Алтынкульском районе. Данная агроинновация, запущенная во исполнение исторического постановления главы государства от 9 декабря 2025 года, нацеленного на повышение урожайности в хлопководстве и зерноводстве, продемонстрировала беспрецедентный экономический и технологический скачок на полях.

Синьцзянская технология в качестве первоначального эксперимента была внедрена на 23 гектарах общей посевной площади кластера, составляющей 850 гектаров. Результаты поражают специалистов: если при обычном традиционном методе с 1 гектара собирали 30–35 центнеров урожая, то новая система увеличила урожайность в два раза, доведя ее до 60–70 центнеров. Кроме того, благодаря посеву в два ряда под пленку и системе капельного орошения непосредственно под корень удается экономить до 40 процентов воды, минеральных удобрений — почти 30 процентов, а урожай созревает на 10–15 дней раньше обычного. Проведение агротехнических мероприятий и обработки с помощью агродронов резко сократило расход топлива и тяжелой техники.

Каким же образом синьцзянский метод в два раза удешевляет себестоимость хлопка, как капельное орошение и пленка обеспечивают 70-центнерный урожай и почему этот опыт будет распространен на хлопковые поля всей республики?

«Урожайность в 70 центнеров, экономия воды на 40% и полет агродронов»: 5 ключевых особенностей опыта Алтынкуля

Важнейшие технологические достижения и показатели, достигнутые на полях «Агрокластера Алтынкуль»:

Скачок урожайности в 2 раза: Вместо традиционных 30–35 центнеров синьцзянская технология дает казне по 60–70 центнеров хлопка с гектара;

Рекордная экономия воды и удобрений: За счет капельного орошения и корневой подкормки расход воды сократился до 40%, минеральных удобрений — до 30%;

Двухрядный посев под пленку: Влага и тепло почвы сохраняются умеренными, семена прорастают равномерно, а урожай убирается на 10–15 дней раньше;

Контроль агродронов в небе: Агротехнические мероприятия и процесс внесения удобрений выполняются с помощью беспилотных аппаратов (дронов), что резко снизило расходы на топливо;

Основа кластера на 850 гектарах: Проект успешно прошел испытания на 23 гектарах, и была представлена презентация плана по его распространению на все 850 гектаров и соседние регионы.

Революция в хлопководстве: Сравнение традиционного посева и инновационного синьцзянского метода

Сравнительный анализ агротехнических показателей, расхода ресурсов и экономической выгоды:

Критерии и параметры Традиционное выращивание хлопка открытым способом Синьцзянский метод в «Агрокластере Алтынкуль» Урожайность с одного гектара В среднем 30–35 центнеров 60–70 центнеров (в 2 раза выше урожайность) Технология посева семян Традиционный однорядный посев в открытый грунт Двухрядное размещение под специальной пленкой Способ полива и расход воды Полив по бороздам (больше воды испаряется и расходуется впустую) Капельное орошение под корень (экономия воды до 40%) Расход минеральных удобрений Разбрасывание (лишь малая часть доходит до корней) Капельная фертигация (экономия удобрений до 30%) Сроки созревания урожая Обычный период поздней осени Созревает на 10–15 дней раньше за счет микроклимата Агротехническая обработка Тяжелые тракторы, высокий расход топлива и уплотнение почвы Точечное опрыскивание через агродроны (минимальный расход топлива)

Агроэкономическая и технологическая экспертиза: Почему синьцзянский метод жизненно необходим Узбекистану?

Выводы сельскохозяйственных экспертов, ученых и экономистов:

Спасительный щит в условиях дефицита воды: В нынешнее время, когда уровень воды в бассейне Аральского моря падает и каждая капля воды в период вегетации на вес золота, полив хлопка по бороздам был огромным упущением; капельное орошение и пленка по синьцзянскому методу защищают воду от испарения, позволяя собирать в два раза больше хлопка при 40 процентах воды;

Эффект «микроклимата» и уход от осенних дождей: В почве под пленкой постоянно сохраняется тепло; это обеспечивает быстрое прорастание семян без загнивания и раскрытие урожая на 10–15 дней раньше — в результате хлопок собирается в первый же сбор качественным, не попадая под дожди и холода;

Снижение себестоимости хлопка и текстильный экспорт: Получение 60–70 центнеров урожая с гектара существенно удешевляет внутреннюю себестоимость хлопкового сырья; это укрепляет конкурентоспособность узбекской текстильной и швейной промышленности на мировом рынке;

Выход агродронов на поле: Въезд тяжелых тракторов на поле уплотнял почву, препятствуя развитию хлопчатника и расходуя тонны солярки; обработка с помощью беспилотников не только экономит топливо, но и предотвращает пустую трату химикатов.

Поручения Шавката Мирзиёева по расширению этого передового опыта в Алтынкуле послужат важным фундаментом для превращения хлопководства Узбекистана в полностью инновационную, высокорентабельную новую отрасль со строгим ресурсосбережением.

По вашему мнению, насколько внедрение синьцзянского метода, дающего до 70 центнеров урожая с гектара и экономящего воду на 40 процентов, на всех хлопковых полях Узбекистана увеличит доходы наших дехкан и фермеров? Какую личную оценку вы даете использованию агродронов на полях района? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь статьей, посвященной этим революционным изменениям в нашем сельском хозяйстве, со всеми друзьями-фермерами и предпринимателями!