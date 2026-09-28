Отключение от электроэнергии и газа стало бесплатным: вышел указ Президента!

В Узбекистане в целях социально-экономической поддержки населения и субъектов предпринимательства введены важные послабления в системе коммунальных платежей. Согласно новому указу Президента, официально отменены штрафные сборы, установленные за повторное подключение потребителей к сетям электроэнергии или природного газа, временно отключенных из-за задолженности.

Раньше за повторное подключение к сети с населения взимался сбор в размере 2-кратной базовой расчетной величины (БРВ), а с предпринимателей и юридических лиц — в размере 10-кратной БРВ, теперь такая плата не требуется. Кроме того, для «образцовых потребителей», своевременно оплачивающих счета, а также для теплиц, функционирующих в осенне-зимний сезон, утверждены совершенно новые, удобные механизмы оплаты и льготный порядок.

«Штрафные выплаты отменены и новые льготы»: 5 основных пунктов указа

Наиболее важные официальные показатели новых порядков и изменений в коммунальной сфере:

Плата за повторное подключение полностью отменена: с населения (2 БРВ) и организаций (10 БРВ), отключенных от сети из-за долгов, сбор за повторное подключение взиматься не будет;

Статус «образцовых потребителей»: для граждан, не имеющих задолженности и установивших «умные» счетчики, создана специальная облегченная система оплаты;

Возможность рассрочки в 15 процентов: образцовые потребители могут оплатить всего 15 процентов аванса до начала месяца, а оставшуюся часть долга погасить в течение месяца;

Не считается правонарушением: если у образцовых потребителей произойдет отключение от сети из-за задолженности, это не будет расцениваться как умышленное нарушение правил;

Сезонное послабление для теплиц: в октябре–марте теплицы, не имеющие долгов, работают на основе 50-процентной предоплаты за газ, а оставшиеся 50 процентов выплачивают в конце месяца.

Сравнение старого и нового порядков в коммунальных услугах

Классификация послаблений и условий оплаты, введенных указом:

Категория потребителей Действовавшие ранее требования Льготы, введенные новым указом Население (Бытовые потребители) Плата в размере 2 БРВ за повторное подключение к сети Повторное подключение абсолютно БЕСПЛАТНО (сбор не взимается) Юридические лица и бизнес Плата в размере 10 БРВ за повторное подключение к сети Плата за повторное подключение отменена «Образцовые потребители» Требовалась 100-процентная предоплата Лишь 15% оплаты в начале месяца, остальное — в рассрочку в течение месяца Теплицы (Октябрь–Март) Возлагалось обязательство 100% предоплаты 50% предоплаты, оставшаяся часть оплачивается до конца месяца Теплицы (Последующие месяцы) Действует стандартный порядок оплаты При отсутствии долгов за прошлый месяц сохраняется система 100% предоплаты

Социальная и экономическая экспертиза: Почему этот указ освобождает граждан и бизнес от тяжелого бремени?

Выводы экономистов, юристов и экспертов энергетической сферы:

«Снятие бремени финансовых штрафов»: потребители даже при погашении долга были вынуждены платить дополнительные деньги за повторное подключение; это ухудшало финансовое положение нуждающихся в социальной защите семей и малого бизнеса — отмена платежа убережет карманы населения от необоснованных расходов;

Стимулирование дисциплинированных плательщиков: институт «образцовых потребителей» привносит дисциплину в коммунальную сферу; население будет заинтересовано вовремя ходить без долгов и устанавливать современные счетчики, а 15-процентная предоплата смягчит нагрузку на семейный бюджет;

Сельское хозяйство и продовольственная безопасность: предоставление теплицам 50-процентной льготы по оплате в осенне-зимний сезон послужит препятствием для резкого роста цен на бахчевые и овощные продукты на местных рынках, а также обеспечит сохранение оборотных средств производителей продукции.

Как вы думаете, как отмена дополнительных сборов за повторное подключение к электро- и газовым сетям и предоставление рассрочки образцовым потребителям повлияет на ваш семейный бюджет и культуру коммунальных платежей? Удовлетворил ли вас новый порядок? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этой важной для всех соотечественников радостной новости с близкими!