В Узбекистане в середине недели резко изменится погода: дожди и снег в горах!

На территорию Узбекистана в середине недели ожидается вторжение влажных и прохладных воздушных масс. Согласно оперативным прогнозам синоптиков, 30 сентября и 1 октября по большей части областей нашей республики высока вероятность дождей. Данные осадки обойдут стороной лишь северные регионы — Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область. Предупреждается, что особенно в предгорных и горных районах республики осадки приобретут интенсивный характер и заметно усилятся, а на высокогорных хребтах осенние дожди могут перейти в первый снег сезона.

«Осадки 30 сентября, снег в горах и сухой север»: 5 ключевых аспектов погоды

Самая важная официальная информация об ожидаемых метеорологических изменениях по республике:

Определены дни осадков: 30 сентября и 1 октября на большей части страны ожидаются дожди;

Не затронет северные регионы: В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области погода останется ясной и без осадков;

Сильные осадки в предгорьях и горах: Из-за столкновения потоков влажного воздуха на горных склонах наблюдаются интенсивные и сильные дожди;

Вероятность первого снега в высокогорье: Из-за резкого падения температуры прогнозируется переход дождя в снег на высоких вершинах;

Ощутимое дыхание осеннего сезона: Данный дождливый воздушный поток приведет к падению дневной температуры и похолоданию по всей республике.

Картина погоды, ожидаемая в середине недели по регионам Узбекистана

Классификация показателей погоды на 30 сентября – 1 октября:

Регионы и зоны Ожидаемые погодные условия Вид и вероятность осадков Температура и уровень безопасности Основные области республики Облачно, местами осадки Местами пройдут дожди Температура воздуха понизится, на дорогах гололедица Каракалпакстан и Хорезм Сухо и без осадков Осадки не ожидаются Устойчивая теплая и сухая осенняя погода Предгорные районы Плотная облачность, интенсивный поток Сильные и интенсивные дожди Вероятность риска селевых паводков Высокогорные хребты Резкий холод и влажный воздух Переход дождя в снег Выпадение снега, снижение видимости

Метеорологическая и охранная экспертиза: Почему в горных районах необходима бдительность?

Аналитические заключения специалистов, гидрометеорологов и представителей экстренных служб:

«Осенний циклон и температурная инверсия в горах»: Прохладный фронт, заходящий с запада и севера, при подъеме на высоту резко остывает; это приводит к тому, что температура воздуха на горных вершинах падает ниже 0 градусов, и идущий дождь быстро превращается в снег;

Опасность на горных дорогах: Интенсивное выпадение осадков в предгорьях ограничивает видимость на перевалах и приводит к тому, что трассы становятся скользкими; в связи с этим от водителей, движущихся через перевал Камчик и другие горные дороги, требуется уделить особое внимание шинам и техническому состоянию автомобиля;

Земледелие и сельское хозяйство: Осадки в середине недели требуют принятия оперативных мер при проведении осенне-уборочных работ и хранении продукции открытого грунта, а также эффективного распределения дней в период сбора хлопка до начала осадков.

Ощущается ли в вашем регионе дыхание осени и понижение температуры? Подготовили ли вы свой автомобиль и повседневные планы к ожидаемым в горах снежным и дождливым дням? Оставляйте свои личные наблюдения и мнения в комментариях, а также поделитесь этим важным анализом, чтобы предупредить близких об изменении погоды!