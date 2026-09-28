В Узбекистане в середине недели резко изменится погода: дожди и снег в горах!

·0·Узбекистан
В Узбекистане в середине недели резко изменится погода: дожди и снег в горах!

На территорию Узбекистана в середине недели ожидается вторжение влажных и прохладных воздушных масс. Согласно оперативным прогнозам синоптиков, 30 сентября и 1 октября по большей части областей нашей республики высока вероятность дождей. Данные осадки обойдут стороной лишь северные регионы — Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область. Предупреждается, что особенно в предгорных и горных районах республики осадки приобретут интенсивный характер и заметно усилятся, а на высокогорных хребтах осенние дожди могут перейти в первый снег сезона.

«Осадки 30 сентября, снег в горах и сухой север»: 5 ключевых аспектов погоды

Самая важная официальная информация об ожидаемых метеорологических изменениях по республике:

  • Определены дни осадков: 30 сентября и 1 октября на большей части страны ожидаются дожди;

  • Не затронет северные регионы: В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области погода останется ясной и без осадков;

  • Сильные осадки в предгорьях и горах: Из-за столкновения потоков влажного воздуха на горных склонах наблюдаются интенсивные и сильные дожди;

  • Вероятность первого снега в высокогорье: Из-за резкого падения температуры прогнозируется переход дождя в снег на высоких вершинах;

  • Ощутимое дыхание осеннего сезона: Данный дождливый воздушный поток приведет к падению дневной температуры и похолоданию по всей республике.

Картина погоды, ожидаемая в середине недели по регионам Узбекистана

Классификация показателей погоды на 30 сентября – 1 октября:

Регионы и зоны

Ожидаемые погодные условия

Вид и вероятность осадков

Температура и уровень безопасности

Основные области республики

Облачно, местами осадки

Местами пройдут дожди

Температура воздуха понизится, на дорогах гололедица

Каракалпакстан и Хорезм

Сухо и без осадков

Осадки не ожидаются

Устойчивая теплая и сухая осенняя погода

Предгорные районы

Плотная облачность, интенсивный поток

Сильные и интенсивные дожди

Вероятность риска селевых паводков

Высокогорные хребты

Резкий холод и влажный воздух

Переход дождя в снег

Выпадение снега, снижение видимости

Метеорологическая и охранная экспертиза: Почему в горных районах необходима бдительность?

Аналитические заключения специалистов, гидрометеорологов и представителей экстренных служб:

  • «Осенний циклон и температурная инверсия в горах»: Прохладный фронт, заходящий с запада и севера, при подъеме на высоту резко остывает; это приводит к тому, что температура воздуха на горных вершинах падает ниже 0 градусов, и идущий дождь быстро превращается в снег;

  • Опасность на горных дорогах: Интенсивное выпадение осадков в предгорьях ограничивает видимость на перевалах и приводит к тому, что трассы становятся скользкими; в связи с этим от водителей, движущихся через перевал Камчик и другие горные дороги, требуется уделить особое внимание шинам и техническому состоянию автомобиля;

  • Земледелие и сельское хозяйство: Осадки в середине недели требуют принятия оперативных мер при проведении осенне-уборочных работ и хранении продукции открытого грунта, а также эффективного распределения дней в период сбора хлопка до начала осадков.

Ощущается ли в вашем регионе дыхание осени и понижение температуры? Подготовили ли вы свой автомобиль и повседневные планы к ожидаемым в горах снежным и дождливым дням? Оставляйте свои личные наблюдения и мнения в комментариях, а также поделитесь этим важным анализом, чтобы предупредить близких об изменении погоды!

30 сентябряРеспублика КаракалпакстанПредгорьеМетеорология
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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