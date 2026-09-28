В Узбекистане в середине недели резко изменится погода: дожди и снег в горах!
На территорию Узбекистана в середине недели ожидается вторжение влажных и прохладных воздушных масс. Согласно оперативным прогнозам синоптиков, 30 сентября и 1 октября по большей части областей нашей республики высока вероятность дождей. Данные осадки обойдут стороной лишь северные регионы — Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область. Предупреждается, что особенно в предгорных и горных районах республики осадки приобретут интенсивный характер и заметно усилятся, а на высокогорных хребтах осенние дожди могут перейти в первый снег сезона.
«Осадки 30 сентября, снег в горах и сухой север»: 5 ключевых аспектов погоды
Самая важная официальная информация об ожидаемых метеорологических изменениях по республике:
Определены дни осадков: 30 сентября и 1 октября на большей части страны ожидаются дожди;
Не затронет северные регионы: В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области погода останется ясной и без осадков;
Сильные осадки в предгорьях и горах: Из-за столкновения потоков влажного воздуха на горных склонах наблюдаются интенсивные и сильные дожди;
Вероятность первого снега в высокогорье: Из-за резкого падения температуры прогнозируется переход дождя в снег на высоких вершинах;
Ощутимое дыхание осеннего сезона: Данный дождливый воздушный поток приведет к падению дневной температуры и похолоданию по всей республике.
Картина погоды, ожидаемая в середине недели по регионам Узбекистана
Классификация показателей погоды на 30 сентября – 1 октября:
Регионы и зоны
Ожидаемые погодные условия
Вид и вероятность осадков
Температура и уровень безопасности
Основные области республики
Облачно, местами осадки
Местами пройдут дожди
Температура воздуха понизится, на дорогах гололедица
Каракалпакстан и Хорезм
Сухо и без осадков
Осадки не ожидаются
Устойчивая теплая и сухая осенняя погода
Предгорные районы
Плотная облачность, интенсивный поток
Сильные и интенсивные дожди
Вероятность риска селевых паводков
Высокогорные хребты
Резкий холод и влажный воздух
Переход дождя в снег
Выпадение снега, снижение видимости
Метеорологическая и охранная экспертиза: Почему в горных районах необходима бдительность?
Аналитические заключения специалистов, гидрометеорологов и представителей экстренных служб:
«Осенний циклон и температурная инверсия в горах»: Прохладный фронт, заходящий с запада и севера, при подъеме на высоту резко остывает; это приводит к тому, что температура воздуха на горных вершинах падает ниже 0 градусов, и идущий дождь быстро превращается в снег;
Опасность на горных дорогах: Интенсивное выпадение осадков в предгорьях ограничивает видимость на перевалах и приводит к тому, что трассы становятся скользкими; в связи с этим от водителей, движущихся через перевал Камчик и другие горные дороги, требуется уделить особое внимание шинам и техническому состоянию автомобиля;
Земледелие и сельское хозяйство: Осадки в середине недели требуют принятия оперативных мер при проведении осенне-уборочных работ и хранении продукции открытого грунта, а также эффективного распределения дней в период сбора хлопка до начала осадков.
Ощущается ли в вашем регионе дыхание осени и понижение температуры? Подготовили ли вы свой автомобиль и повседневные планы к ожидаемым в горах снежным и дождливым дням? Оставляйте свои личные наблюдения и мнения в комментариях, а также поделитесь этим важным анализом, чтобы предупредить близких об изменении погоды!
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