Что изменится в Узбекистане с 1 октября?

С 1 октября в различных сферах жизни Узбекистана начинает действовать ряд новых порядков и правил. В частности, в Ташкенте изменятся тарифы на автобусы и метро, а отдельным категориям граждан будут предоставляться бесплатные или льготные билеты на междугородний транспорт.

Кроме того, по всей стране стартует двухмесячник «Чистота и аккуратность», выделяются новые субсидии и кредиты в сферах мяса и электротехники. Появятся новые возможности в системе пенсий и социальной защиты. В некоторых регионах вступают в силу меры, направленные на поддержку образования, предпринимательства и занятости населения.

По всей республике начинается двухмесячник «Чистота и аккуратность»

С 1 октября 2026 года на территории Узбекистана пройдет актуальный двухмесячник «Чистота и аккуратность». На его начальном этапе будут определены места расположения зеленых зон, земельные участки подготовят к посадке саженцев. Одновременно с этим будет осуществляться работа по формированию запаса саженцев и кустарников.

Сезон посадки саженцев начнется в разные даты в зависимости от климатических условий регионов. В частности, в Каракалпакстане и Хорезме к посадке саженцев приступят с 1 ноября, в Бухаре и Навои — с 5 ноября.

В Андижанской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской, Наманганской, Ташкентской и Ферганской областях, а также в городе Ташкенте сезон начнется с 10 ноября. А в Сурхандарье и Кашкадарье работы по посадке саженцев будут налажены с 20 ноября.

Также с 1 января 2027 года в рамках проекта «Зеленая махалля» будет введен пакет «Озеленение махалли». В его рамках за махаллями будут закреплены лесоводы-наставники.

Проезд в автобусах и метро Ташкента составит 2 500 сумов

С 1 октября плата за проезд в общественном транспорте столицы при оплате картой будет увеличена с 1 700 до 2 500 сумов. Тариф при оплате наличными останется прежним и составит 3 000 сумов.

Если пассажир, воспользовавшийся транспортной картой, пересаживается из одного автобуса в другой в течение часа, за вторую поездку он заплатит 1 500 сумов. В третьем и четвертом автобусах дополнительная плата за проезд взиматься не будет.

Что касается метро, в рамках часового тарифа предоставляется возможность воспользоваться им только один раза.

Дневной тариф на автобус устанавливается в размере 11 500 сумов, а 30-дневный тариф — 250 тысяч сумов. Дневной тариф на пользование метро составляет 13 500 сумов, а месячный — 345 тысяч сумов.

В поезде Алматы — Ташкент появится женский вагон

С 1 октября на международном железнодорожном маршруте Алматы — Ташкент впервые будет запущено движение отдельного вагона для женщин.

Билеты в этот вагон будут продаваться только женщинам. Обслуживать пассажиров будут женщины-проводники.

При этом разрешается поездка в данном вагоне мальчиков в возрасте до 7 лет в сопровождении взрослых.

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах или через сайт bilet.railways.kz.

Некоторые граждане получат льготы на междугородний транспорт

С 1 октября для инвалидов и участников войны, лиц, приравненных к ним, а также граждан, заболевших лучевой болезнью в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, будут действовать новые льготы на междугородний транспорт.

Им будут выдаваться билеты на воздушный, железнодорожный и междугородний автобусный транспорт бесплатно или со скидкой 50 процентов.

При оформлении льготного билета требуется только ID-карта или биометрический паспорт.

А с 1 января 2027 года будет создана возможность приобретать данные билеты также через мобильное приложение «Барака» «Социальной карты».

В Каракалпакстане открывающим частные детские сады — кредит под 7 процентов

Предпринимателям, намеревающимся открыть частную негосударственную дошкольную образовательную организацию в Каракалпакстане, выделяется льготный кредит.

Кредит выдается сроком на 15 лет, в том числе с 5-летним льготным периодом, по ставке 7 процентов годовых.

В других регионах страны процент по кредиту устанавливается от 7 до 15 процентов в зависимости от удаленности региона от центра.

Предоставляется субсидия на импорт охлажденной говядины и баранины

С 1 октября 2026 года субъектам предпринимательства при импорте охлажденной говядины и баранины выделяется субсидия в размере 2 500 сумов за каждый килограмм продукции.

Установлено, что данный механизм поддержки будет действовать до 1 июня 2027 года.

Кроме того, на каждую тонну хлопчатника-сырца урожая 2026 года выделяется субсидия в размере 500 тысяч сумов. А хлопково-текстильным кластерам, вырастившим хлопчатник на закрепленных за ними земельных участках, выделяется субсидия в размере 1,5 млн сумов за каждый гектар.

В исторической части Бухары ограничиваются некоторые транспортные средства

С 1 октября в исторической части города Бухары вводится ограничение на использование электроскутеров, электросамокатов, мопедов, квадроциклов и картинг-машин.

Кроме того, на данной территории также ограничивается передвижение на лошадях и верблюдах.

Новый порядок охватывает территорию от крепости Арк до ансамбля Пои-Калян, через улицу Хакикат до ансамбля Лаби-Хауз.

Решение принято в целях обеспечения безопасности туристов и пешеходов, а также предотвращения случаев, связанных с травматизмом.

Появится возможность уплаты социального налога для неработающих членов семьи

С 1 октября лица, работающие на основе гражданско-правового договора, если они уплатят социальный налог в размере, установленном для самозанятых лиц, им автоматически будет засчитан однолетний трудовой стаж.

А с 1 января 2027 года граждане, имеющие официальный доход, получат право ежемесячно в добровольном порядке уплачивать социальный налог для формирования трудового стажа неработающих членов семьи.

Для этого можно ежемесячно уплачивать социальный налог в размере 163 200 сумов, то есть 12 процентов от минимального размера оплаты труда.

Предприятиям электротехники выделят кредиты до 5 млн долларов

С 1 октября в целях пополнения оборотных средств предприятий, осуществляющих деятельность в электротехнической промышленности, через коммерческие банки будет налажено выделение кредитов в размере до 5 млн долларов.

Кредиты выделяются сроком до двух лет, с трехмесячным льготным периодом по ставке 6 процентов годовых.

Также предоставляется государственная гарантия на часть кредита до 50 процентов. Однако размер гарантии не должен превышать эквивалент 20 млрд сумов.

Для якорных инвесторов, которые инвестируют не менее 50 млн долларов в сферы электротехники, электроники и робототехники, также устанавливается ряд льгот.

В частности, они освобождаются от уплаты земельного налога, налога на имущество и налога на прибыль сроком на 10 лет.

Предприятия по опасным отходам переходят на новый порядок отчетности

С 1 октября предприятия, образующие опасные отходы, формируют статистические отчеты по итогам года и представляют их в территориальные управления Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.

Кроме того, предприятия по окончании каждого квартала, до 20-го числа следующего месяца, должны вносить в информационную систему агентства информацию о годовых плановых показателях, количестве образовавшихся отходов и их дальнейшем перемещении.

В Узбекистане поставлена цель довесть уровень переработки опасных производственных отходов до 20 процентов к 2030 году.

В Хорезме и Навои будут изучать потребности детей с инвалидностью

С 1 октября в Хорезмской и Навоийской областях запускается пилотный проект по ранней и комплексной оценке потребностей детей с особыми образовательными потребностями.

В процессе оценки примут участие и социальные работники.

С 2026/27 учебного года планируется организация учебного процесса в специальных школах на основе учебного плана, составленного исходя из индивидуальных потребностей и возможностей каждого ребенка.

А обеспечение детей с инвалидностью ассистивными средствами на основе ваучеров предусматривается начать с 2027 года.

Льгота для предприятий, принявших на работу члена нуждающейся семьи

С 1 октября предприятия, принявшие на работу члена нуждающейся семьи в сельских районах, будут уплачивать за этого работника социальный налог в размере 2 процентов.

Данный механизм направлен на обеспечение занятости населения, сокращение бедности и создание постоянного источника дохода для семей.

С 15 октября начнется процесс регистрации бизнеса

В Узбекистане регистрация бизнеса пройдет с 15 октября по 30 ноября. Процесс регистрации на территории страны осуществляется по состоянию на 1 октября 2026 года.

Также до конца 2027 года планируется формирование статистического регистра населения на основе результатов переписи населения и сельского хозяйства.

На основе этих данных также будет внедрена практика расчета численности населения и ее регулярной публикации.