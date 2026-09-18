В хлопковый сезон 2026 года за ручной сбор будут платить по 2 000 сумов

В аграрном секторе Узбекистана дан официальный старт самому ответственному и горячему периоду года — сезону сбора хлопка. Оглашены основные финансовые показатели, напрямую интересующие миллионы сельских жителей, фермеров и текстильные кластеры — тарифы оплаты труда за собранный урожай. Согласно официальному порядку, за каждый килограмм хлопка, собранного вручную в поле, сборщикам установлено наличными по 2 000 сумов. За каждый килограмм «белого золота», собранного с помощью специальных уборочных машин и комбайнов, выделяется плата в размере 1 400 сумов и 1 500 сумов.

Эти цифры вызвали большой интерес и дискуссии в обществе: дело в том, что в прошлом году цена за один килограмм ручного сбора также была утверждена ровно в размере 2 000 сумов, и в ценах этого года никакой индексации или повышения не наблюдалось. Как в условиях ежедневных расходов на питание и инфляции будут защищены интересы сборщиков, какой контроль установлен против принудительного труда на полях и как более дешевый машинный сбор повлияет на доходы сельских жителей?

«Тариф в 2000 сумов и ежедневный доход до 300 тысяч сумов»: Анализ важных цифр

Точные показатели выплат и доходов в хлопкоуборочную кампанию 2026 года:

Стоимость ручного сбора: За один килограмм качественного хлопка, собранного вручную, сборщику выплачивается полные 2 000 сумов;

Затраты на машинный сбор: При уборке с помощью техники за 1 кг хлопка установлено 1 400 – 1 500 сумов, что обходится кластеру и фермеру на 25–30 процентов дешевле ручного труда;

Расчет ежедневного реального дохода: Если учесть, что опытный и проворный сборщик может собрать в день 80–120 кг хлопка, в среднем за день у него есть возможность получить чистый доход от 160 тысяч до 240 тысяч сумов , а некоторые передовики — до 300 тысяч сумов;

Выгода семейного подряда: Если из одного домохозяйства на поле выходят 2–3 человека, в ежедневный бюджет семьи поступает дополнительно 400–600 тысяч сумов;

Фактор неизменности цен: Сохранение прошлогодней цены (2 000 сумов) объясняется необходимостью поддержания конкурентоспособности себестоимости хлопка в условиях падения глобальных цен на зарубежных биржах.

«Горячее питание, транспорт и ежедневный расчет»: Строгие требования к кластерам

Правила, установленные по созданию удобств для сборщиков и обеспечению достоинства человека:

Ежедневная и прозрачная оплата: Каждый сборщик в конце дня в зависимости от веса сданного им хлопка на весах обязан получить свои деньги в тот же день наличными или на пластиковую карту;

Бесплатное обеспечение едой и водой: Взято под контроль организация кластерами горячих обедов, чистой питьевой воды и палаток для отдыха трудящихся в поле граждан;

Бесплатное автобусное сообщение: Для перевозки людей на расстояние от отдаленных сел до полей выделяются специальные автобусы;

Строгий мониторинг и «телефоны доверия»: Против принудительного труда, особенно принудительного привлечения работников бюджетных организаций и молодежи, инспекцией труда и профсоюзами круглосуточно проводятся рейды.

Эпоха машинного сбора: Революция комбайнов в хлопководстве

Глобальные изменения, наблюдаемые в агропромышленности Узбекистана:

Резкий рост техники: В последние годы на поля страны широко ввезены высокопроизводительные хлопкоуборочные комбайны производства США, Китая и местных предприятий;

Преимущество в скорости и себестоимости: Одна современная машина выполняет труд сотен людей за один день, гарантируя сбор хлопка до наступления дождливых дней без потерь;

Ответ на сокращение сборщиков: Вслед за переходом людей в сельской местности в сферу услуг, малый бизнес и теплицы, на полях возникает дефицит ручной силы, а комбайны восполняют этот пробел;

Цель на будущее: В ближайшей перспективе предусмотрено собирать более 70 процентов выращенного в нашей стране «белого золота» исключительно силами техники.

Вступление в силу цены в 2 000 сумов открывает для сельских тружеников большие возможности по заработку сезонных дополнительных средств, а также показывает, что национальная хлопковая промышленность переходит к полной индустриализации и рыночным законам.

По вашему мнению, на фоне текущей инфляции и рыночных цен является ли выплата в 2 000 сумов за 1 кг хлопка, собранного вручную, достаточной для тяжелого труда сборщиков, или цена должна была составить не менее 2 500 – 3 000 сумов? Повлияет ли популяризация машинного сбора негативно на сезонный доход простых людей в селе или, наоборот, облегчит труд? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой самой полной аналитической статьей о хлопковом сезоне со всеми своими друзьями и знакомыми дехканами!