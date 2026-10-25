Президент: Арендная плата будет выплачиваться полностью, а талантливые студенты со 2-курса будут переводиться на грант

Были объявлены важные изменения, направленные на социальную и финансовую поддержку студентов высших учебных заведений в Узбекистане.

Глава государства Шавкат Мирзиёев на встрече с молодежью и совещании, посвященном вопросам образования, объявил о новых механизмах улучшения жилищных условий студентов и поощрения трудолюбивой, целеустремленной молодежи. Согласно им, арендные платежи студентов за жилье будут покрываться государством на 100 процентов.

Грант со второго курса: Кто получит право на бесплатное обучение?

Одно из главных новшеств — создание возможности перехода на государственный грант для талантливых и активных студентов, обучающихся на контрактной основе:

Совмещение работы и учебы: «Студенты, которые хорошо усваивают как учебу, так и работу, со 2-го курса продолжат обучение на основе государственного гранта», — особо подчеркнул Шавкат Мирзиёев;

Справедливое поощрение: Данная система обеспечивает освобождение от оплаты контракта молодежи, которая работает над собой, связывает теоретические знания с практикой и трудится в своей сфере;

Отбор талантливых: Академические показатели и практическая деятельность студентов будут оцениваться, и те, кто будет признан достойным, продолжат учебу на основе государственного заказа.

100-процентное покрытие аренды: Облегчение для бюджетов студентов и семей

Жилищный вопрос, который долгие годы был главной проблемой молодежи, приезжающей из регионов и обучающейся в столице и крупных городах, будет решен кардинально:

Снижение финансовой нагрузки: Покрытие расходов на аренду на 100 процентов за счет государственного бюджета значительно облегчит огромное материальное давление на плечах студентов и их родителей;

Полное сосредоточение на учебе: Молодежь, освобожденная от расходов на жилье, сможет направить все свое внимание на получение знаний, развитие профессиональных навыков и инновационные проекты.

Внедрение нового порядка наряду с усилением конкурентной среды в системе высшего образования послужит толчком к ранней интеграции молодых специалистов на рынок труда.