Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью нового центра ситуационного управления в студенческом городке «Ёшлик» (фото)

·46·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью нового центра ситуационного управления в студенческом городке «Ёшлик» (фото)

В Узбекистане началась новая эра цифровизации среды высшего образования, обеспечения безопасности молодежи с помощью новейших технологий и управления студенческими общежитиями. Президент Шавкат Мирзиёев лично ознакомился с деятельностью современного ситуационного центра, созданного в здании администрации студенческого городка «Ёшлик» в Алмазарском районе. Этот инновационный проект общей стоимостью 33 миллиарда сумов объединил 41 студенческое общежитие в единую систему мониторинга, позволив в режиме реального времени (онлайн) контролировать безопасность, посещаемость и социальную среду около 75 тысяч студентов, в том числе 17,5 тысячи юношей и девушек, проживающих в общежитиях. Глава государства дал строгое указание полностью внедрить данный опыт цифрового контроля во всех высших учебных заведениях и общежитиях республики. Итак, как работает этот центр, объединивший 17 информационных систем, каким образом искусственный интеллект и камеры отслеживают посещаемость, а также какие еще новые возможности открылись для студентов в этом здании?

Shavkat Mirziyoev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo'ldi

Инновация на 33 миллиарда сумов: как создавался центр в городке «Ёшлик»?

Данный масштабный цифровой проект был реализован во исполнение постановления главы государства от 5 января текущего года о создании безопасной среды в махаллях:

  • Капитальное обновление здания: На капитальный ремонт, оснащение современным оборудованием и благоустройство здания администрации городка «Ёшлик», возведенного в 2024 году общей площадью 1 тысяча 368 квадратных метров, было выделено 33 миллиарда сумов;

  • Многофункциональный молодежный центр: В обновленном здании разместились не только центр наблюдения, но и специальная стартап-комната для работы молодежи над собственными проектами, музей истории высшего образования, отражающий богатое духовное наследие, районный отдел Агентства по делам молодежи, а также центр женского предпринимательства;

  • Современный управленческий штаб: В здании сформирована целостная инфраструктура для решения проблем студентов в одном месте, без лишней бюрократии.

Shavkat Mirziyoev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo'ldi

Интеграция 17 систем: 41 общежитие и 75 тысяч студентов под цифровым контролем

Ситуационный центр обладает огромным цифровым потенциалом для обеспечения абсолютной безопасности в крупнейшем студенческом регионе столицы:

  • Полный охват общежитий: Центр напрямую связан с 41 студенческим общежитием городка, контролируя вход и выход, а также жизнедеятельность 17,5 тысячи проживающих там студентов;

  • Анализ жизни 75 тысяч студентов: В режиме реального времени ведется мониторинг ежедневного передвижения, социального положения и посещаемости около 75 тысяч молодых людей, обучающихся в городке;

  • 17 баз данных на одной платформе: Центр интегрирован с 17 информационными системами различных государственных и ведомственных структур, что позволяет мгновенно анализировать данные, заблаговременно выявлять подозрительные ситуации и принимать оперативные меры;

  • Предотвращение правонарушений: Благодаря усилению контроля в общежитиях и на прилегающих территориях жестко пресекаются негативные явления и преступность среди молодежи.

Shavkat Mirziyoev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo'ldi

«Внедрить по всей республике!»: стратегические поручения Президента

Глава государства, ознакомившись с презентацией деятельности центра, подчеркнул, что цифровой контроль должен быть не просто наблюдением, а инструментом для выслушивания проблем молодежи:

  • Оперативное решение проблем молодежи: Президент отметил необходимость заблаговременно чувствовать условия проживания, материальные и духовные трудности студентов через данную платформу и незамедлительно решать волнующие их вопросы;

  • Распространение опыта по всему Узбекистану: Глава государства поручил ответственным лицам принять систему, налаженную в студенческом городке «Ёшлик», в качестве образца и в кратчайшие сроки запустить ее в студенческих общежитиях во всех областях республики;

  • Гарантия спокойствия родителей: Для тысяч семей, отправляющих своих детей на учебу в столицу, такая система цифровой безопасности станет важным средством уверенности в том, что их дети учатся в безопасности и спокойствии.

Shavkat Mirziyoev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo'ldi

Ситуационный центр в студенческом городке «Ёшлик» установил новый национальный стандарт обеспечения безопасности учебных заведений и продемонстрировал сочетание интересов человека и цифрового контроля в высшем образовании Узбекистана.

Как вы думаете, насколько установка системы цифрового контроля и посещаемости через ситуационный центр в студенческих общежитиях повысит дисциплину и безопасность студентов? Послужит ли применение этого опыта в вузах по всей республике спокойствию родителей? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим анализом передовых обновлений в сфере образования со всеми студентами и родителями!

Шавкат МирзиёевЁшликРақамли назоратТалабалар ётоқхонаси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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