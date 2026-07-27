10% дополнительный грант: Новый порядок и условия, вступающие в силу с этого года

·49·Узбекистан
10% дополнительный грант: Новый порядок и условия, вступающие в силу с этого года

Начиная с 2026–2027 учебного года, на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения Узбекистана вводится важное социальное нововведение. Для детей из семей, включенных в Единый реестр социальной защиты, будет выделен дополнительный грант в размере 10 процентов от общего числа государственных грантовых мест на дневную форму бакалавриата.

Существуют определенные строгие условия и ограничения для использования этой льготы, и абитуриентам, а также родителям необходимо четко знать их при подаче документов.

1. Для какой формы обучения и каких направлений это действует?

Новая льгота направлена на поддержку детей из малообеспеченных и нуждающихся в социальной защите семей и имеет следующие строгие ограничения:

  • Только дневное обучение: Дополнительный грант выделяется исключительно для дневной формы обучения. На вечерней, заочной и дистанционной формах обучения данная льгота абсолютно не применяется.

  • Только 1-е приоритетное направление: Дополнительный государственный грант применяется исключительно к выбранному абитуриентом при регистрации первому (1-му приоритетному) направлению бакалавриата. Для второго, третьего, четвертого и пятого направлений эта льгота не действует.

Условия и требования льготного гранта

Критерий / Требование

Детали и условия

Время вступления в силу

Начиная с 2026–2027 учебного года

Объем гранта

В размере 10 процентов от мест государственного гранта

Форма обучения

Только для дневной формы обучения

Направление выбора

Только для 1-го выбранного (1-го приоритетного) направления

Требование по минимальному баллу

Не менее 80 процентов

от проходного балла гранта

Масштаб отбора

По единому рейтингу по всей республике

2. 80-процентный минимальный балл и общереспубликанский конкурс

Получение льготы не дает абитуриенту автоматической гарантии стать студентом. Для рекомендации на дополнительный грант требуется определенный уровень знаний:

Важное условие и критерий: Для использования льготы абитуриент обязан набрать не менее 80 процентов

от проходного балла, установленного для государственного гранта по выбранному направлению. Среди членов «Социального реестра», преодолевших этот рубеж, на грантовые места по порядку рекомендуются те, кто набрал самые высокие баллы. Также дополнительные грантовые места, указанные в параметрах приема, означают не отдельное высшее учебное заведение, а общее количество мест, выделенных по данному направлению образования по всей республике.

Конкурс проводится в масштабе всей страны по единой последовательности баллов.

3. Правило одной льготы: Нельзя претендовать на два гранта

Дети из семей, включенных в Социальный реестр, не могут одновременно участвовать в конкурсе как по данной категории, так и по другим видам льготных государственных грантов. Абитуриенты могут выбрать только один вид льготного государственного гранта и претендовать на него исключительно по этой категории.

Отправьте эту важную новость абитуриентам и родителям!

Это очень важная возможность для семей из «Социального реестра», планирующих поступление в вуз в 2026–2027 учебном году.

Немедленно перешлите эту полезную и важную новость близким, абитуриентам и группам родителей!

Как вы считаете, справедливо ли установлены дополнительный 10-процентный грант для нуждающихся в социальной защите семей и его условия? Оставьте свое мнение в комментариях!

Узбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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