Срок оплаты контракта продлен до 15 октября: важные условия для студентов!

Объявлена важная новость для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Узбекистана, а также для абитуриентов, рекомендованных к зачислению в ряды студентов. Срок осуществления контрактных платежей и оформления приема в ряды студентов в организациях высшего образования на 2026/2027 учебный год официально продлен до 15 октября (включительно). Данное решение предоставило семьям учащихся финансовое облегчение, дополнительную возможность для полного сбора средств на оплату и оформления образовательных кредитов.

Согласно утвержденным требованиям, до 15 октября необходимо оплатить не менее 25 процентов от годовой стоимости по базовому платежному контракту, и не менее 50 процентов — по дифференцированному платежному контракту («супер-контракт»). Этот порядок распространяется как на принятых на бакалавриат и магистратуру, так и на студентов, переведшихся или восстановивших учебу. Итак, кто может воспользоваться этим льготным сроком, каков порядок оплаты установленных процентов и почему не стоит оттягивать срок до последнего дня?

«15 октября — крайний срок и проценты выплат»: Основные правила

Важные условия процесса оплаты контракта на 2026/2027 учебный год:

Последний день оплаты: Все процессы оплаты и оформления принимаются вплоть до 15 октября и завершаются этой датой;

Норма базового платежного контракта: Обязательна уплата через банк не менее 25 процентов от установленной годовой суммы контракта;

Дифференцированный контракт («супер-контракт»): От студентов этой категории требуется оплатить не менее 50 процентов годовой стоимости;

Издание приказа: Зачисление студента на учебу оформляется в полном объеме только после осуществления оплаты в установленном размере;

Банковские операции: Во избежание избыточной нагрузки и задержек в системе рекомендуется производить платежи, не оставляя их на последние дни.

Категория студентов с продленным сроком оплаты контракта и требования к выплатам

Критерии осуществления платежей в организациях высшего образования:

Категория студентов Вид контракта Минимальный размер оплаты Крайний срок Рекомендованные на бакалавриат Базовый контракт Не менее 25 процентов До 15 октября (включительно) Магистратура (принятые в) Базовый контракт Не менее 25 процентов До 15 октября (включительно) Дифференцированный контракт («супер») Дифференцированный Не менее 50 процентов До 15 октября (включительно) Переведшиеся или восстановившие перевод Базовый контракт Не менее 25 процентов До 15 октября (включительно) Студенты, восстановившиеся на учебу Базовый контракт Не менее 25 процентов До 15 октября (включительно)

Социально-экономический анализ: Эксперты о продлении срока

Выводы специалистов сферы образования и финансовых аналитиков:

Облегчение семейного бюджета: Продление срока до середины октября позволяет семьям студентов правильно распределить доходы и без спешки накопить средства;

Интеграция образовательных кредитов: Поскольку оформление документов на образовательные кредиты, выделяемые коммерческими банками, требует времени, данный срок гарантирует, что студент не будет отчислен с учебы;

Финансовая дисциплина и требование 25-50%: Порядок предварительной оплаты определенной части контракта гарантирует финансовую стабильность деятельности вузов;

Чеки и платежные документы: Своевременное предоставление чеков, подтверждающих оплату, или банковских документов в деканат и бухгалтерию предотвращает различные недоразумения.

Данное решение стало важным подспорьем для тысяч молодых людей, пополнивших ряды студентов, в беспроблемном начале учебы и спокойном решении финансовых вопросов.

А вы или ваш ребенок успели произвести оплату до 15 октября? Не столкнулись ли с какими-либо трудностями в процессе оформления образовательного кредита? Оставьте свои мнения и опыт в комментариях, а также поделитесь этим важным напоминанием со всеми вашими близкими-студентами и абитуриентами!