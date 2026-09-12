Шавкат Мирзиёев побывал в новом университете «ТошТеч» — важный призыв президента!

В Узбекистане открылся новый инновационный центр, который станет поистине историческим поворотным моментом в системе высшего образования и инженерной сфере. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках поездки в Алмазарский район Ташкента лично ознакомился с деятельностью современного технического университета «ТошТеч». Этот стратегический проект общей стоимостью почти 69,5 млрд сумов нацелен на подготовку принципиально нового поколения отечественных инженеров-промышленников. Самое удивительное, что все первые отобранные студенты этого вуза будут учиться на основе 100-процентного государственного гранта, и эта гарантия бесплатного обучения сохранится до 2030 года. Итак, какие направления открылись в новом учебном заведении, где занятия ведутся полностью на английском языке, какие авторитетные институты Италии, Германии и Китая были привлечены к системе обучения, и какую жизненную науку подчеркнул президент, обращаясь к студентам?

Модернизация на 69,5 млрд сумов: как создавался «ТошТеч»?

Новый вуз, созданный на основании постановления главы государства от 8 сентября 2025 года, кардинально трансформирует высшее инженерное образование:

Полное обновление 7-этажного здания: за счет средств в размере 69,5 млрд сумов было полностью реконструировано 7-этажное учебное здание Ташкентского государственного технического университета;

Новейшие лаборатории: учебные аудитории и лаборатории оснащены самыми современными технологическими оборудованиями и приборами, соответствующими мировым стандартам;

Абсолютная независимость: «ТошТеч» функционирует как передовое государственное высшее учебное заведение, независимое в академическом, финансовом и организационно-управленческом плане;

План до 2030 года: согласно утвержденной программе, до 2030 года соответствующие факультеты и кафедры ТашГТУ будут поэтапно интегрированы именно в эту новую инновационную экосистему.

Из 1654 отобраны 400: гарантия 100% государственного гранта!

Новое инженерное учебное заведение уже в ходе первого приема вызвало огромный резонанс среди молодежи:

Жесткая конкуренция: на 2026/2027 учебный год документы подали в общей сложности 1654 абитуриента, из которых были отобраны 400 самых знающих и талантливых;

Бесплатное обучение для всех: 100 процентов принятых студентов получили возможность учиться на основе полного государственного гранта;

Грант продолжится до 2030 года: эта беспрецедентная льгота продолжится и в последующие годы, и все студенты, принимаемые до 2029/2030 учебного года, будут обучаться за счет государства;

Занятия только на английском языке: учебный процесс ведется полностью на английском языке, к нему наряду с местными учеными привлечены высококвалифицированные зарубежные специалисты международного уровня.

Четыре основных направления и альянс с образовательными гигантами мира

В «ТошТеч» полностью отказались от сухой теории и внедрили исключительно практико- и промышленно-ориентированные программы:

4 стратегических инженерных направления: студенты получают углубленные знания по промышленной инженерии и менеджменту, электроинженерии, энергетической инженерии, а также материаловедению и нанотехнологиям;

Международные авторитетные партнеры: университет создан в прямом сотрудничестве с ведущими центрами мира — Шанхайским университетом Цзяо Тун (Китай), Миланским политехническим университетом (Италия), Бременским конструкторским университетом (Германия), а также консалтинговым гигантом «Бостон Консултинг Груп» (БКГ);

Гарантия трудоустройства: для прохождения студентами практики уже во время учебы и их гарантированного трудоустройства в будущем были подписаны прямые договоры с такими флагманами промышленности, как «АКВА Повер», «УзАуто Моторс», «Тепловые электрические станции» и «Территориальные электрические сети».

«Знания — это богатство, которое никто не сможет отнять»: призыв президента к молодежи

Глава нашего государства в ходе искренней беседы с профессорско-преподавательским составом и студенческой молодежью в новом центре особо подчеркнул несравненную силу современных знаний в жизни человека:

«Повторюсь еще раз: имущество, положение или другие материальные блага человека могут быть временными или исчезнуть, но знания и опыт в его разуме, в его сердце никто и никакая сила не сможет отнять. Знания — это самая безопасная и самая полезная инвестиция человека».

Шавкат Мирзиёев, фотографируясь со студентами на память, выразил мнение, что данное учебное заведение должно стать главной опорой в индустриализации Узбекистана и переходе к высокотехнологичной экономике. Запуск университета «ТошТеч» открыл широкие перспективы для молодежи страны выходить на мировой уровень и, находясь в родной стране, становиться инженерами по самым высоким международным стандартам.

А как вы думаете, смогут ли такие современные инженерные вузы с обучением на иностранных языках и 100-процентной грантовой основой вывести промышленность Узбекистана на новый уровень? Станут ли инвестиции в знания и гарантированное рабочее место основным фактором для того, чтобы молодые специалисты оставались работать в стране? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого радостного события в сфере образования нашей страны со всеми своими друзьями и студентами!