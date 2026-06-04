Yeni Delhi'deki Otel Yangını 21 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

3 Haziran'da Yeni Delhi'nin güneyindeki Malviya Nagar semtinde bulunan bir otelde büyük bir yangın çıktı. Olay kısa sürede yayılarak ağır sonuçlara yol açtı.

Resmi verilere göre, trajedi sonucunda 21 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı. Kurbanlar arasında 15'ten fazla yabancı uyruklu bulunduğu belirtildi.

İlk tahminlere göre yangın, otelin restoranında elektrikli ocağın yakılması sırasında çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı ve olayın konukların uyuduğu sırada meydana gelmesi durumu daha da ağırlaştırdı.

Olay yerine derhal itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için 8 itfaiye aracı görevlendirildi ve uzun süren çalışmaların ardından alevler tamamen kontrol altına alındı.

Olayla ilgili ilgili makamlarca soruşturma başlatıldı. Narendra Modi hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti ve mağdurlara maddi yardım ile tazminat ödeneceğini duyurdu.