Manchester City, Milan'ın yetenekli kalecisini kadrosuna katmak istiyor

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi yaklaştıkça büyük kulüpler arasındaki gizli mücadele kızışıyor. İngiltere'nin son lig ikincisi Manchester City, geleceğini güvence altına almak amacıyla bir sonraki umut verici transferini gerçekleştirmek üzere. Ünlü İtalyan duayen ve spor gazetecisi Nicolò Schira'nın son bilgilerine göre, Milan'ın 18 yaşındaki yetenekli kalecisi Alessandro Longoni, İngiliz deviyle resmi sözleşme imzalamaya çok yakın.

Son saniyelerde beklenmedik ciddi bir gelişme yaşanmazsa, yetenekli file bekçisi kısa süre içinde tamamen ücretsiz olarak, yani bonservissiz bir şekilde City'nin kampına katılacak.

Hızlı karar ve Milan'a veda

Genç yaşına rağmen yaşıtları arasında büyük bir yetenek sergileyen Alessandro Longoni, mevcut sözleşmesi bu yılın 30 Haziran'ında sona erecek olan Rossoneri (Milanlılar) ile anlaşmayı uzatmama konusunda kesin bir karar aldı.

Longoni bugüne kadar Milan altyapısında şu aşamalardan geçti:

Genç takımdaki kariyeri: Kulüp akademisinde ve genç takımlarda düzenli olarak gelişim gösterdi;

Rezerv takımdaki katılımı: Takımın yedek kadrosunda bir dizi anlamlı maça çıktı.

Ancak yoğun rekabet nedeniyle Serie A'da Milan'ın as kadrosunda resmi bir maçta forma giyme fırsatı bulamadı. Artık şansını İngiltere'de denemek istiyor.

İki takımın geride kalan sezondaki performansları

Tamamlanan futbol yılı bu iki büyük kulüp için farklı geçti. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nin (EPL) çetin mücadelelerinde güçlü bir ikinci sırayı alırken, İtalya Serie A'da beklenen istikrarı gösteremeyen Milan sezonu beşinci sırada tamamlamak zorunda kaldı.

Geleceğin temeli: Enzo Maresca, genç ve uzun boylu İtalyan kalecinin yeteneğine büyük değer veriyor ve onu gelecekte takımın bir numaralı kalecisi seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Bonservissiz olarak gerçekleştirilen bu anlaşma, City yönetiminin bir başka finansal ve taktiksel zaferi olarak görülüyor.

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