Yedi Koltuklu Skoda Peaq: Yeni Amiral Gemisi Crossover'ın İlk Görselleri Yayınlandı

Çek otomobil üreticisi Skoda, yeni amiral gemisi Peaq crossover'ın tasarım eskizlerini resmen tanıttı. 23 Haziran'da Güney Fransa'da yapılacak lansman öncesinde duyurulan bu yedi koltuklu elektrikli otomobil, markanın yeni "Modern Solid" tasarım felsefesini somutlaştırıyor. Aracın Peugeot E-5008 ve Mercedes-Benz GLB Electric gibi modellerle rekabet etmesi bekleniyor. Autocar.co.uk haber veriyor.

Skoda Peaq, kendine özgü T şeklinde LED farları, "Tech-Deck Face" adlı radyatör ızgarası ve masif tamponlarıyla dikkat çekiyor. Tasarım sorumlusu Karl Neuhold'a göre, aracın net çizgileri ve dengeli oranları ona modern ve güvenilir bir görünüm kazandırıyor. Crossover'ın uzunluğu 4,9 metre olup, mevcut Enyaq modelinden 250 mm, içten yanmalı motora sahip Kodiaq modelinden ise 110 mm daha uzundur.

Teknik olarak Peaq modeli, Volkswagen Group'un MEB platformasına dayanmaktadır. Test versiyonu, 282 beygir gücünde elektrik motoru ve 86 kW/saat kapasiteli batarya ile donatılmıştır; tek şarjda 610 kilometreden (380 mil) fazla menzil sunabilir. Ayrıca 295 beygir gücünde çift motorlu 90X versiyonu ve 201 beygir gücünde, 59 kW/saat bataryalı temel "60" modifikasyonu da satışa sunulacaktır.

Yeni elektrikli otomobilin fiyatının 50.000 ile 60.000 sterlin arasında olması tahmin ediliyor. Bu rakam, Kia EV9 ve Volvo EX90 gibi rakiplerinden önemli ölçüde daha uygundur. Skoda Peaq'ın yaz sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor ve bu, markanın elektrifikasyon stratejisindeki en önemli adımlardan biri olacak.