Starlink Dolandırıcılara Karşı Mücadele Başlattı: Terminaller Dünya Genelinde Kapatılıyor

·73·Teknoloji
Starlink Dolandırıcılara Karşı Mücadele Başlattı: Terminaller Dünya Genelinde Kapatılıyor

Starlink ekibi resmi bir açıklama yaparak, özellikle büyük çaplı online dolandırıcılık ve kripto dolandırıcılıklarında kullanılan terminallerin tespit edilmesi ve kapatılması amacıyla kolluk kuvvetleri ve teknoloji şirketleriyle aktif iş birliği yaptığını duyurdu. Şirket, hizmetlerinin yalnızca meşru amaçlarla kullanılmasını sağlamak için şüpheli cihazları önceden engelleme tedbirleri alıyor. Ixbt.com'un haberine göre .

Bu tedbirler, ABD Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ilk «Dolandırıcılıkla Mücadele Haftası»nın sonuçları doğrultusunda alındı. Söz konusu operasyon kapsamında özel sektörle iş birliği yapılarak Güneydoğu Asya'daki siber ve kripto dolandırıcılık ağlarına darbe vuruldu. Operasyon sonucunda 1,4 milyondan fazla dolandırıcı hesap engellendi, 3,8 milyon dolar değerinde kripto para donduruldu ve Tayland'da bir suç çetesi yakalandı.

Starlink teknolojisi, deniz gemileri ve uçaklardan daha önce istikrarlı bağlantıya sahip olmayan köylere kadar gezegenimizin en ücra noktalarına yüksek hızlı internet sağlıyor. Bu nedenle suçlular bu imkânları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışıyor.

Hatırlatmak isteriz ki, daha önce United Airlines uçaklarında Starlink internetini yaygın olarak kullanacağını duyurmuştu. Ayrıca Starlink şirketinin Avrupa'da mobil uydu spektrumu ihalelerine katılmasına izin verilmesi bekleniyor.

StarlinkElon MuskSiber GüvenlikİnternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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