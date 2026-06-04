Justin Bieber restoranda hayranlarını şaşırttı (video)

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, Los Angeles'taki Escuela Taqueria restoranında eşi ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirirken, beklenmedik ve samimi hareketiyle hayranlarını şaşırttı.

Öğrenildiğine göre şarkıcı, yan masada doğum gününü kutlayan hayranlarını fark etti. Bunun üzerine hiç tereddüt etmeden yanlarına giderek kutlamaya katıldı ve onlarla birlikte doğum günü şarkısı söyledi.

Videolarda görüldüğü üzere, hayranlar bu beklenmedik ziyaret karşısında önce şaşkınlıkla donup kaldılar, ardından büyük bir sevinçle şarkıcıya eşlik ettiler. Duyguları ve mutlulukları karelere açıkça yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu video birçok kullanıcı tarafından sıcak karşılandı. Gözlemciler, Justin Bieber'ın samimiyetini, mütevazılığını ve hayranlarına olan saygısını özellikle takdir ediyor.

Bu olay, ünlü yıldızların basit insani davranışlarının hayranlar için ne kadar büyük bir önem taşıdığını bir kez daha gösterdi.