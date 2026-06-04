Orta Asya'da Yazın Şiddetli Yağmur Riski Artabilir

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Orta Asya'da Yazın Şiddetli Yağmur Riski Artabilir

Ekvator çevresindeki Pasifik Okyanusu sularının ısınması ile Orta Asya'dakihava durumu arasında nasıl bir bağlantı olabilir? İlk bakışta bu iki bölge birbirinden çok uzak ve ilgisiz görünüyor. Ancak 2026 yazında bu doğal süreçlerin birbirini etkileme ihtimali olduğu belirtiliyor.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü, önümüzdeki aylarda gezegenimizde güçlü bir iklimsel sapma olan El Nino anomalisinin aktifleşebileceğini öngördü. Uzmanlara göre bu olay küresel hava sistemlerini etkileyerek bazı bölgelerde sıcaklığı, nemi ve yağış miktarını keskin bir şekilde değiştirebilir.

İnsan faaliyetlerine bağlı antropojen faktörler nedeniyle atmosfer ve hidrosfer zaten yüksek oranda ısındı. Bu nedenle El Nino gibi doğal iklim olayları çok daha güçlü sonuçlara yol açabilir. Bu yaz Orta Asya bölgesi de böyle bir etki alanına girebilir.

Tahminlere göre Orta Asya, ABD'nin güneyiyle birlikte şiddetli ve yıkıcı yağmurların görülebileceği ana bölgelerden biri olarak gösteriliyor. Bu durum sel, su baskını, tarımsal zararlar ve ulaşım altyapısında sorun riskini artırabilir.

Okyanus ötesinde başlayan doğal bir süreç bölgemizin iklim dengesini nasıl etkileyebilir? Asıl soru şu: Küresel iklim sistemindeki bir değişiklik diğer bölgelerde de zincirleme reaksiyona neden oluyor.

Pasifik OkyanusuOrta AsyaDünya Meteoroloji ÖrgütüEl NiñoAmerika Birleşik Devletleri
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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