Real Madrid savunma hattını kökten yenilemek istiyor: Rüdiger'e yeni rakipler

Real Madrid, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için aktif çalışmalar yürütüyor. İspanyol devi özellikle savunma hattında ciddi reformlar yapmayı planlıyor. Onda Cero radyosunun haberine göre, "Kraliyet Kulübü" Manchester City savunmacısı Joško Gvardiol için mücadeleye katıldı. Haberlere göre, Başkan Florentino Pérez ve takıma dönmesi beklenen José Mourinho, Hırvat stoperi kadrolarında görmek istiyor. Goal.com bu haberi aktarıyor.

Başkanlık seçimleri arifesinde Florentino Pérez, sadece Mourinho'nun dönüşünü değil, aynı zamanda Liverpool savunmacısı Ibrahima Konaté'nin transferini de vaat etti. Bilgilere göre, Konaté Madrid ekibine bonservissiz olarak katılabilir. Savunma hattındaki sorunlar, özellikle Ferland Mendy'nin sakatlığı ve David Alaba'nın beklenen ayrılığı nedeniyle, Gvardiol'un sol kanatta da oynayabilme yeteneği kulüp için çok önemli görülüyor.

Ayrıca Real Madrid'in ilgilendiği isimler arasında Arsenal oyuncusu Riccardo Calafiori de bulunuyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre, Madridliler İtalyan savunmacı için temasa geçti. Calafiori, Mikel Arteta yönetiminde yeterli süre alamadığı için takımından ayrılabilir. Özellikle Şampiyonlar Ligi finalinde 120 dakika boyunca yedek kulübesinde tutulmuştu.

Sağ kanat savunmasında da değişiklikler bekleniyor. Kulüp efsanesi Dani Carvajal takımdan ayrılmaya yakınken, Trent Alexander-Arnold beklenen performansı sergileyemedi. Bu nedenle Real Madrid, Inter savunmacısı Denzel Dumfries'e yöneldi. Romano'nun verdiği bilgiye göre, Los Blancos, oyuncunun sözleşmesindeki 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek onu kadrosuna katmayı planlıyor.