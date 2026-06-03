Fillerin kendine özgü "eğitim yöntemi" sosyal medyada tartışılıyor

·98·Dünya
Fillerin kendine özgü "eğitim yöntemi" sosyal medyada tartışılıyor

Sosyal medyada yayılan son video, milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti. Videoda anne filin yavrusunu nazikçe öne doğru iterek başka bir yetişkin fille selamlaşmaya gönderdiği anlar yer alıyor.

Videodaki durum birçok kişiye insanlar arasındaki görgü kuralları ve eğitim geleneklerini hatırlattı. Bazı kullanıcılar şaka yollu, fil yavrularının da annelerinin arkadaşlarıyla görüşmek zorunda olduğunu yazıyor.

Uzmanlara göre bu durum tesadüfi değil. Filler, sürü içindeki sosyal bağları güçlendirmek ve karşılıklı güven oluşturmak için genç nesli çocukluktan itibaren yetişkin fillerle iletişim kurmaya alıştırır.

Bilim insanları, fillerin dünyadaki en sosyal ve zeki hayvanlardan biri olduğunu vurguluyor. Aile üyelerini tanır, birbirlerine bakarlar ve karmaşık duygular sergileyebilirler. Bu nedenle bu tür "selamlaşma ritüelleri" sürü içindeki birliği korumada önemli bir rol oynar.

Fil
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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