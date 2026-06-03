Günümüzde dünya kamuoyunun ve medyanın dikkati beklenmedik olaylara odaklanıyor. Rusya'nın Sankt-Peterburg kentinde yaşanan son gelişmeler ve bunların yerel basındaki yansımaları, uluslararası analistlerin odak noktasında yer alıyor. Özellikle ülkenin en büyük merkezi televizyon kanallarında bu konunun sunumu kendine has bir şekilde gerçekleştirildi.

«Rossiya 1», «Perviy kanal» (Birinci Kanal) ve «NTV» gibi Rusya'nın önde gelen devlet medya kuruluşları, sabah ve öğle haber bültenlerinde Sankt-Peterburg çevresindeki insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin haberleri görmezden gelmeyi tercih etti.

Sabah 08:00'den öğleden sonra 15:00'e kadar yayınlanan ana haber programlarında tamamen farklı olaylar gündeme taşındı. Özellikle aşağıdaki konular haber akışının merkezinde yer aldı:

Prestijli Sankt-Peterburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamındaki görüşmeler;

Yenakiyevo yerleşim biriminde yolcu otobüsüne düzenlenen saldırının detayları;

Orta Doğu bölgesinde devam eden şiddetli askeri çatışmalar.

Sankt-Peterburg'da neler oldu? Tarafların açıklamaları

Söz konusu saldırıyla ilgili olarak Ukrayna ve Rusya yetkilileri farklı bilgi ve iddialar öne sürüyor. Özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, açıklamasında hedef olarak «Sankt-Peterburg petrol terminalinin» seçildiğini ve vurulduğunu vurguladı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, Kronstadt bölgesinde bulunan ve bakım çalışmaları devam eden «Boykiy» askeri korvetinin yandığına dair iddiaları yayıyor.

Resmi açıklama: Sankt-Peterburg Valisi tarafından verilen resmi bilgilere göre, İHA saldırısı Kronstadt, Kirov ve Krasnoselsky bölgelerindeki altyapı tesislerini hedef aldı. Olay sonucunda dört vatandaş çeşitli derecelerde yaralanırken, çok sayıda bina ve tesis hasar gördü. Ancak Rus makamları, yerel petrol terminalinin hasar gördüğüne dair haberleri doğrulamadı.

Dünya sahnesindeki en son jeopolitik gelişmeleri, uluslararası arenadaki önemli olayları ve günün en çok ses getiren haberlerini her zaman Zamin sayfalarımızda bizimle takip edin!