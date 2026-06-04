Plastik şişelerden çıkan sıra dışı melodi herkesi hayrete düşürdü (video)

·89·Dünya
Plastik şişelerden çıkan sıra dışı melodi herkesi hayrete düşürdü (video)

Alman müzisyen Vivi Vassileva, sahnede izleyicileri hayrete düşüren sıra dışı bir performans sergiliyor. Senfoni orkestrasının önünde durarak sıradan plastik şişeleri müzik aletine dönüştürüyor ve eşsiz melodiler icra ediyor.

Bu proje besteci Gregor Mayrhofer tarafından oluşturulmuş olup “Recycling Concerto” adını almıştır. Eser, modern dünyanın en güncel sorunlarından biri olan gezegenimizin plastik atıklarla kirlenmesine dikkat çekiyor. Böylece müzik sadece bir sanat değil, aynı zamanda ekolojik farkındalık aracı haline geliyor.

Vivi Vassileva performansları sırasında plastik şişelerin içindeki hava basıncını belirli notalara uyacak şekilde ayarlıyor. Onlara farklı şekillerde vurarak alışılmadık ama son derece uyumlu ve tınlayan sesler elde ediyor. Sonuçta izleyiciler sıradan atıklardan nasıl bir sanat eseri yaratıldığını kendi gözleriyle görüyorlar.

Bu proje, sanat ve ekolojinin uyumunun parlak bir örneği olup izleyicileri sadece şaşırtmakla kalmıyor, aynı zamanda çevreye karşı tutumlarını değiştirmeye de teşvik ediyor.

Vivi VassilevaGregor MayrhoferRecycling Concerto
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Guinness Rekorlar Kitabı güncellendi! Aynı anda dokuz çocuk dünyaya geldi
Şevket Mirziyoyev Çin'deki facia nedeniyle taziye mesajı gönderdi
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi