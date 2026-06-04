Plastik şişelerden çıkan sıra dışı melodi herkesi hayrete düşürdü (video)

Alman müzisyen Vivi Vassileva, sahnede izleyicileri hayrete düşüren sıra dışı bir performans sergiliyor. Senfoni orkestrasının önünde durarak sıradan plastik şişeleri müzik aletine dönüştürüyor ve eşsiz melodiler icra ediyor.

Bu proje besteci Gregor Mayrhofer tarafından oluşturulmuş olup “Recycling Concerto” adını almıştır. Eser, modern dünyanın en güncel sorunlarından biri olan gezegenimizin plastik atıklarla kirlenmesine dikkat çekiyor. Böylece müzik sadece bir sanat değil, aynı zamanda ekolojik farkındalık aracı haline geliyor.

Vivi Vassileva performansları sırasında plastik şişelerin içindeki hava basıncını belirli notalara uyacak şekilde ayarlıyor. Onlara farklı şekillerde vurarak alışılmadık ama son derece uyumlu ve tınlayan sesler elde ediyor. Sonuçta izleyiciler sıradan atıklardan nasıl bir sanat eseri yaratıldığını kendi gözleriyle görüyorlar.

Bu proje, sanat ve ekolojinin uyumunun parlak bir örneği olup izleyicileri sadece şaşırtmakla kalmıyor, aynı zamanda çevreye karşı tutumlarını değiştirmeye de teşvik ediyor.