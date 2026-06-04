Yan Diomande Liverpool'un teklifini reddedip başka bir dev kulübe transfer olabilir

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Yan Diomande Liverpool'un teklifini reddedip başka bir dev kulübe transfer olabilir

Liverpool'un yaz transfer planları ciddi bir darbe aldı. Kulübün ana hedefi olan Yan Diomande, PSG'ye olan sevgisini açıkça dile getirdi. RB Leipzig yıldızının Mohamed Salah'ın yerini alması bekleniyordu, ancak son açıklamaları oyuncunun kalbinin Parc des Princes için attığını gösteriyor. Goal.com haber verdi.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiltere Premier Lig kulüplerinin ilgisine rağmen ailevi nedenlerle Fransa'ya dönmeyi tercih ediyor. "Geleceğim? Bununla ilgilenen bir ekibim var. Tüm dikkatimi oyuna vermeye çalışıyorum. Çocukluğumdan beri PSG taraftarıyım, sanırım babam da bu kulübün taraftarıydı. Şimdilik geleceği düşünmüyorum, tüm odağım Dünya Kupası'nda" dedi Diomande.

Bu durum Merseyside ekibi için büyük bir kayıp, çünkü yetenekli futbolcuyu Mohamed Salah'ın uzun vadeli halefi olarak görüyorlardı. Diomande, 2025-26 Bundesliga sezonunda 33 maçta 20 gole katkı vererek kendini kanıtladı. Özellikle yaptığı 118 başarılı dripling, onu Avrupa'nın en tehlikeli hücumcularından biri haline getirdi.

Liverpool yönetiminin sorunları sadece Diomande ile sınırlı değil. Takımın asıl savunmacısı Ibrahima Konate, bonservisi elinde olarak Real Madrid'e transfer olmak üzere. Mohamed Salah ve tecrübeli savunmacı Andrew Robertson'ın ayrılıkları kesinleşmişken, Yan Diomande transferinin gerçekleşmemesi kulüp için ağır bir darbe olabilir.

LiverpoolPSGTransferlerYan DiomandeReal Madrid
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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