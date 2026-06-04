Worldcoin: Yapay Zeka IPO Dalgasında Gözden Kaçan Fırsat

Arthur Hayes tarafından kurulan yatırım firması Maelstrom, Worldcoin (WLD) tokeninin önümüzdeki aylarda 5 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Uzmanlara göre WLD, kripto para piyasasında yapay zeka (YZ) alanındaki hızlı büyümenin ana yansıması olarak hizmet veriyor. Maelstrom araştırmacısı Lukas Ruppert, piyasa bu sektördeki en büyük IPO süreçlerinin eşiğinde olsa da, en belirgin proxy varlığın göz ardı edildiğini belirtiyor. Cointelegraph.com haber veriyor.

Şu anda ABD'de YZ patlaması zirve noktasına ulaşıyor. OpenAI şirketi, Eylül 2026'da borsaya açılmayı planlayarak SEC'e gizli bir IPO izahnamesi sundu. Şirket, 1 trilyon dolarlık değerleme ile 60 milyar dolar fon toplamayı hedefliyor. Aynı zamanda, rakibi Anthropic da 965 milyar dolarlık değerleme ile IPO belgelerini teslim etti. Bu tür süreçler S&P 500 endeksinin rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

Worldcoin, OpenAI başkanı Sam Altman tarafından kurulan ve insanları YZ botlarından ayırmaya yardımcı olacak küresel bir dijital kimlik sistemi oluşturmayı amaçlayan bir projedir. Şubat ayından bu yana WLD fiyatı düşüş eğiliminde olsa da, analistler token kilit açma takvimindeki değişikliklerin ve büyük alımların fiyatta keskin bir artışa yol açmasını bekliyor.

Ruppert'e göre, fiyat düşüşlerine mart ayındaki kapalı işlemler neden oldu, ancak bu geçici bir durum. Eightco (ORBS) gibi şirketler bilançolarındaki nakit varlıklarını kullanarak piyasadaki kısa pozisyonları kapatmaya zorlayan alımlar yaparsa, bu fiyatların zincirleme şekilde yukarı sıçramasına neden olabilir.