Diogo Jota'nın eşi, kazadan önceki son yazışmaları açıkladı

Liverpool kulübü ve Portekiz milli takımının eski yıldızı Diogo Jota 3 Temmuz 2025 tarihinde İspanya'da meydana gelen korkunç bir trafik kazası sonucu henüz 28 yaşındayken trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Bu elim kazada futbolcuyla birlikte kardeşi Andre Silva da yaşamını yitirdi.

Aradan bir yıldan fazla zaman geçtikten sonra, futbolcunun dul eşi Rute Cardoso Diogo Jota'nın anısına yayınlanan yeni kitapta, kaza öncesinde yaşanan yürek burkan son veda anlarını ilk kez anlattı.

Son mesajlar ve cevapsız kalan endişe

İtalyan derbyderbyderby.it yayını, merhum forvetin eşi Rute Cardoso'nun kitaptaki anılarından alıntılar yaptı:

Kısa sanal veda: Çift, şahsen vedalaştıktan sonra da telefonla kısa mesajlaşmaya devam etmişti;

Son cevap: «Ona mesaj yazıp “iyi yolculuklar” diledim. O ise bana sadece tek bir emoji ile kısa bir cevap verdi;

Anne ve eş endişesi: Sonrasında tekrar yazıp yolda çok dikkatli olmasını tembihledim», diye hatırlıyor Rute Cardoso.

Maalesef bu kısa yazışmalar ailenin son iletişimi oldu ve birkaç saat sonra kardeşler trafik kazasının kurbanı oldular.

«Forever 20»: «Anfield»da kardeşler anısına görkemli anıt

İngiliz Liverpool kulübü, takımın zaferlerine büyük katkı sağlayan ve 20 numaralı formayı giyen Portekizli forvetini unutmadı:

«Forever 20» projesi: Kulüp yönetimi, Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın aziz hatırasını ölümsüzleştirmek amacıyla takımın iç saha arenası olan «Anfield» stadyumu bölgesinde özel bir anıt inşa etme planını sundu;

Sonsuz hatıra: Bu heykel kompleksinin «Forever 20» («Sonsuza dek 20») olarak adlandırılması ve Merseyside taraftarları için takım efsanesine saygı duruşunda bulunacakları kutsal bir mekan haline gelmesi bekleniyor.

Bu trajedi sadece Portekiz ve İngiltere için değil, tüm dünya futbolseverleri için büyük ve ağır bir kayıp olmaya devam ediyor.