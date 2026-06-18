Kocasını Büyüyle Öldürmek İsteyen Kadının Davası Gündem Oldu

Türkiye'nin İstanbul şehrinde, Aile Mahkemesi'nde birçok kişinin dikkatini çeken sıra dışı bir dava görüldü. Davada, kadının kocasına büyü yaptığı iddiaları üzerine çiftin evliliği feshedildi. Haberi "Oda TV" bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Z.T. isimli erkek ve N.T. isimli kadın 2004 yılında evlenmiş. Bu evlilikten iki çocukları dünyaya gelmiş. Dava dosyasına göre, bir gün Z.T. sabah uyandığında, eşi N.T.'nin elinde makasla saçlarını kestiğini görmüş.

Koca, eşine bu hareketin sebebini sorduğunda, kadının "Senin hastalanıp ölmen için sana büyü yapıyorum" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Bu durumdan büyük şok yaşayan Z.T., o gün evin tüm köşelerini aramış ve sonuç olarak evin çeşitli yerlerinden 5-6 adet mühürlü muska bulmuş. Bu muskaları alıp saklayan Z.T., ardından eşini takip etmeye başlamış.

Dava dilekçesinde belirtildiğine göre, koca eşinin telefonunda başka bir erkekle olan yazışmaları görmüş. Ayrıca kadının bu kişiyle gizli buluşmalara gittiğini de tespit etmiş.

İhanete ve büyüye maruz kaldığını belirten Z.T., muskaları ve yazışmaları delil olarak sunarak boşanmak için mahkemeye başvurmuş. Mahkemeye sunduğu dilekçede şunları ifade etmiş:

"Eşim beni aldattı. Bana sürekli büyü yaptı. Gün boyu sevgilisiyle sokaklarda geziyor. Düzenli olarak alkol tüketiyor, evle ve çocukların eğitimiyle ilgilenmiyor. Bana ölüm büyüsü yaptı. Bu nedenle N.T. ile boşanmayı talep ediyorum ve manevi zarar için 700 bin lira tazminat istiyorum".

N.T. ise tüm suçlamaları reddetti. Kendisine yöneltilen büyü suçlamalarının asılsız olduğunu ve bulunan muskaların basit bereket duaları olduğunu savundu.

Kadının mahkemeye sunduğu karşı dava dilekçesinde ise kocasını cimrilikle suçladığı görüldü. Kocasının, tüm harcamaları için sürekli fiş ve rapor talep ettiğini belirtti.

"Böyle bir hayat benim için çok zor oldu. Ailemizin yıkılmasındaki asıl suçlu kocamdır" diyen N.T., kocasından 200 bin lira tazminat talep etti.

Yargılama sürecinde Z.T.'nin sunduğu muskalar özel bir bilirkişiye gönderildi. Arapça tercümanı olan bilirkişi bunları okumaya çalıştı ancak metni tam olarak çeviremediği için bir cami imamından yardım istendi.

İmam, muskalarda gerçekten büyü olduğunu belirtti. İmamın görüşüne göre, bu metinler yeniden yazılırsa büyünün etkisi artabilirdi.

Bilirkişi de raporunda imamın sözlerine atıfta bulunarak, bu yazıların büyü olduğunu ve yeniden yazılmaması gerektiğini belirtti.

Mahkeme sonunda, evlilik sorunlarında her iki tarafı da sorumlu bularak çiftin resmen boşanmasına karar verdi.