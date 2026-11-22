İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Liverpool ve Manchester United karşı karşıya geliyor. İngiliz futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olarak kabul edilen bu maç öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşma bugün, 22 Kasım'da TSİ 18:30'da başlayacak.

Liverpool, kendi sahasında Manchester United'ı ağırlıyor. İki kulüp arasındaki bu mücadele sadece puan tablosu için değil, aynı zamanda tarihi rekabet ve taraftarlar için de büyük önem taşıyor.

Ev sahibi ekip, sezonun bu aşamasında puan tablosunda daha üst sıralarda yer alıyor. Manchester United ise rakip sahada kritik puanlar almanın peşinde.