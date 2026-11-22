Liverpool - Manchester United: İlk 11'ler açıklandı
İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Liverpool ve Manchester United karşı karşıya geliyor. İngiliz futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olarak kabul edilen bu maç öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşma bugün, 22 Kasım'da TSİ 18:30'da başlayacak.
Liverpool, kendi sahasında Manchester United'ı ağırlıyor. İki kulüp arasındaki bu mücadele sadece puan tablosu için değil, aynı zamanda tarihi rekabet ve taraftarlar için de büyük önem taşıyor.
Ev sahibi ekip, sezonun bu aşamasında puan tablosunda daha üst sıralarda yer alıyor. Manchester United ise rakip sahada kritik puanlar almanın peşinde.
Liverpool ve Manchester United'ın ilk 11'leri
Teknik heyetler, önemli karşılaşma için seçilen oyuncu listesini açıkladı. Her iki takım da sahaya as kadrolarıyla çıkıyor.
Premier League, 11. Hafta
Liverpool - Manchester United
Tarih: 22 Kasım
Başlama saati: 18:30 (TSİ)
Liverpool: Alisson, Araujo, Barcola, Isak, Jake, Kerkez, Mac Allister, Ngumoa, Szoboszlai, van Dijk, Wirtz.
Manchester United: Lammens, Cunha, Dalot, de Ligt, Dorgu, Fernandes, Mainoo, Martinez, Mbeumo, Tielemans, Yoro.
Takımlar puan durumunda kaçıncı sırada?
Bu maç öncesinde Liverpool 18 puanla Premier Lig puan tablosunda 5. sırada yer alıyor. Manchester United ise 8 puanla 9. basamakta bulunuyor.
Ev sahibi ekip galibiyetle üst sıralara tırmanma şansına sahipken, Manchester United için de deplasmandan alınacak puanlar ligdeki durumu düzeltmek adına kritik öneme sahip.
İngiliz futbolunun iki dev kulübünün yeni randevusu taraftarların dikkatini çekiyor. Şimdi tüm gözler Anfield'daki mücadeleye çevrilmiş durumda.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…