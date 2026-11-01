EPL'de süper maç: Liverpool — Arsenal karşılaşması öncesinde neler biliniyor?

İngiltere Premier Lig'de yeni bir süper maç günü. Bugün, 1 Kasım tarihinde milyonlarca futbolseverin merakla beklediği merkezî karşılaşma — 9. hafta kapsamındaki Liverpool — Arsenal mücadelesi gerçekleşecek.

Efsanevi Anfield stadyumunun ev sahipliği yapacağı bu kıran kırana mücadele, Taşkent saatiyle saat 21:30'da başlayacak. Bu önemli karşılaşmayı baş hakem olarak Andrew Madley yönetecek.

Karşılaşmaların tarihi: Mutlak eşitlik ve beraberlik serisi

İki dev kulüp arasındaki son maçlar her zaman sert mücadelelere ve beklenmedik sonuçlara sahne oluyor. Takımların birbirleriyle oynadığı son 5 maçta uzlaşmaz bir denge hakim; her iki tarafın hanesinde birer galibiyet bulunurken, geri kalan 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı:

8 Ocak 2026: Arsenal — Liverpool — 0:0;

31 Ağustos 2025: Liverpool — Arsenal — 1:0;

11 Mayıs 2025: Liverpool — Arsenal — 2:2;

27 Ekim 2024: Arsenal — Liverpool — 2:2;

4 Şubat 2024: Arsenal — Liverpool — 3:1.

Neler bekleniyor?

Anfield'daki karşılaşma her zaman şampiyonluk yarışı ve puan durumunun zirvesi için belirleyici öneme sahip olmuştur. 9. hafta kapsamında bugün oynanacak maçta her iki takım da sahaya sadece galibiyet parolasıyla çıkacak:

Liverpool: Kendi evinde taraftarlarının yoğun desteğiyle puan kaybetmemeye ve puan durumundaki liderlik hedeflerini güçlendirmeye çalışacak;

Arsenal: Liverpool deplasmanında disiplinli savunma ve hızlı kontra ataklarla rakibini mağlup ederek Londra'ya üç puanla dönmeyi hedefliyor.

Bugün akşam milyonların gözü Liverpool'da olacak; burada gerçek bir İngiliz futbolu draması yaşanacağı şüphesiz.