150'den fazla kişinin bulunduğu kiliseye silahlı saldırı: Saldırı detayları
Ürdün'ün güneyinde yer alan Karak vilayetinde korkunç bir silahlı saldırı meydana geldi. Yerel kiliselerden birinde cenaze töreni düzenlendiği sırada kimliği belirsiz kişiler toplanan kalabalığa ateş açtı.
ABD'nin önde gelen CNN televizyon kanalının haberine göre, saldırı sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, ayrıca 28 vatandaş çeşitli derecelerde yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
«Araçtan inip kalabalığa ateş açtılar»: Saldırı detayları
Görgü tanıkları ve kolluk kuvvetlerinin ilk verilerine göre, saldırı önceden planlanmış ve beklenmedik bir şekilde gerçekleştirildi:
Birkaç dakikalık çatışma: Silahlı kimliği belirsiz kişiler kilise yakınına araçla gelerek, iner inmez törene katılanlara doğru art arda ateş açtı;
150'den fazla insan hedefteydi: Olay sırasında kilise binası içinde ve çevresindeki avluda 150'den fazla insan toplanmıştı, bu da kayıpların ve yaralı sayısının artmasına neden oldu;
Panik ve kargaşa: Aniden başlayan ateş yağmuru, cenaze törenine katılanlar arasında büyük bir paniğe yol açtı.
Olay yerinde olağanüstü durum
Kanlı olayın yaşandığı yere özel servisler ve ambulans ekipleri derhal ulaştı:
Tüm yaralılara acil tıbbi müdahale yapılmakta olup, durumu ağır olan bazı hastalar vilayetin merkez hastanelerine sevk edildi;
Kolluk kuvvetleri bölgeyi tamamen kordon altına aldı ve olay yerinden kaçan saldırganları bulup etkisiz hale getirmek için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor.
Bu saldırı Ürdün toplumunda büyük endişe yarattı ve uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.
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