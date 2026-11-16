Ürdün, kilisedeki kanlı saldırının ardından Telegram'ı yasakladı

Ürdün hükümeti, ülkede milyonlarca kişinin kullandığı Telegram mesajlaşma uygulamasını engelleme kararı aldı. Yetkililer, bu karara platformun aşırıcılık ve radikal görüşlerin yayılması, siber suçlar, tehdit ve şantaj için kullanılma riskinin neden olduğunu belirtti. Karar, ülkedeki bir kiliseye düzenlenen kanlı saldırıdan birkaç hafta sonra alındı.

Bu karar sadece Ürdün'deki Telegram kullanıcılarının değil, tüm Orta Doğu'daki dijital platformların faaliyetleri ve internetteki bilgi güvenliği konularına yönelik dikkati artırdı.

Telegram neden yasaklandı?

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, 16 Kasım 2026 tarihinde Telegram uygulamasının ülke genelinde engellendiğini duyurdu.

Resmi açıklamada, bu tedbirin dijital güvenliği güçlendirmeyi, kullanıcıları korumayı ve sosyal ağlar üzerinden işlenebilecek suçları önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Ürdünlü yetkililer, Telegram'ın aşağıdaki amaçlarla kullanılma riskine özellikle dikkat çekti:

aşırılıkçı fikirlerin ve radikal görüşlerin yayılması;

siber suçların işlenmesi;

kullanıcılara yönelik tehdit ve şantaj;

yasa dışı materyallerin yayılması;

kamu güvenliğini ve ulusal çıkarları tehdit eden faaliyetlerin organize edilmesi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, bu kararın yürürlükteki yasalar çerçevesinde alındığını bildirdi. Bununla birlikte vatandaşlara, tanımadıkları hesaplara, şüpheli bağlantılara ve kaynağı belirsiz içeriklere karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Yasağın ne kadar süreceği ve kaldırılması için hangi şartların öne sürüleceği konusunda henüz net bir bilgi verilmedi.

Karardan önce kilisede yedi kişi hayatını kaybetmişti

Telegram'ı engelleme kararı, ülkede yaşanan ağır bir trajediden birkaç hafta sonra alındı.

23 Ekim 2026 tarihinde Ürdün'ün güneyindeki Karak vilayetinde bulunan bir Rum Ortodoks kilisesinde cenaze töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. DW'nin haberine göre, olayda yedi kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Associated Press ajansı da yedi kişinin öldüğünü bildirdi ancak yaralı sayısını 40 olarak aktardı.

Saldırı Ürdün toplumunda büyük yankı uyandırdı. Ülke hükümeti olayı sert bir dille kınadı ve güvenlik önlemlerini artırdı.

16 Kasım'da Ürdün mahkemesi, kilise saldırısıyla bağlantılı oldukları suçlamasıyla üç kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Ayrıca Ürdün ordusu, komşu Suriye topraklarında hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Amman, bu operasyonlar sırasında IŞİD terör örgütüyle bağlantılı 20 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ancak önemli bir nokta şudur ki; yetkililer, Telegram'ı yasaklama kararının kilisedeki saldırının bizzat bu mesajlaşma uygulaması üzerinden organize edildiği veya gerçekleştirildiği ile bağlantılı olduğunu doğrulamadı. Hükümet açıklamasında temel odak, platformun aşırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetler için kullanılma riski üzerine kuruluydu.

Telegram'ın yasaklanması milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilir

Telegram, Orta Doğu ülkelerinde yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biridir. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden mesajlaşır, dosya gönderir, haberleri takip eder ve çeşitli topluluklarla iletişim kurar.

Bu nedenle Ürdün'deki yasak, basit bir teknik kısıtlamadan daha geniş sonuçlar doğurabilir. Özellikle mesajlaşma uygulamasını kişisel iletişim, eğitim, iş ve bilgi paylaşımı için kullanan insanların başka platformlara geçmek zorunda kalması muhtemeldir.

Telegram'ın terör ve aşırılıkçı gruplar tarafından propaganda materyalleri yaymak veya iletişim kurmak amacıyla kullanıldığı durumlar bilinmektedir. Ancak bu durum, mesajlaşma uygulamasının tüm kullanıcılarını veya oradaki her türlü faaliyeti yasa dışı olarak nitelendirmek için bir temel oluşturamaz.

Platformun kurucusu Pavel Durov ise daha önce de Telegram'ın içerik denetimi ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulamıştı.

Irak da Telegram'ı engelleme kararı aldı

İlginç bir şekilde, 16 Kasım'da Telegram'a kısıtlama getireceğini açıklayan sadece Ürdün değil, Irak da oldu.

Irak Medya ve İletişim Komisyonu, mesajlaşma uygulamasını ülke yasalarına aykırı içerikleri kaldırmamak ve yasa dışı faaliyetleri önlemek için yeterli önlemleri almamakla suçladı.

Irak tarafı, Telegram'a talepleri yerine getirmesi için 30 günlük bir süre tanıdı. Ancak bu süreden sonra hangi adımların atılacağı henüz netleştirilmedi.

Böylece bir günde Orta Doğu'nun iki ülkesinde Telegram'ın faaliyetlerine yönelik ciddi kısıtlamalar ilan edildi.

Ürdün ve Irak'ın kararları, dijital platformların önündeki önemli bir soruyu yeniden gündeme getiriyor: Kullanıcıların bilgi paylaşım özgürlüğü ile devletin ulusal güvenliği sağlama yükümlülüğü arasındaki denge nasıl korunmalı?

Telegram henüz bu iki ülkenin kararlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Şimdi asıl mesele, yasakların ne kadar süreceği ve mesajlaşma yönetimi ile devlet kurumları arasında bir uzlaşmaya varılıp varılamayacağıdır.