Bulgaristan'da şok suikast: Botev futbol kulübü sahibi vurularak öldürüldü

Bulgaristan futbol ve iş dünyası, yaşanan ağır kayıp ve silahlı saldırı nedeniyle şokta. Ülkenin tanınmış iş insanı ve Botev kulübünün sahibi Iliyan Filipov, Plovdiv şehrinde düzenlenen silahlı saldırının kurbanı oldu.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanan Nova haberine göre suikast, Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece, iş insanının yaşadığı konut kompleksinin bulunduğu bölgede gerçekleştirildi.

Baştan vuruldu ve gizemli katiller

İlk gayriresmi bilgilere göre cinayet titizlikle planlanmış: Filipov, başına isabet eden kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Şu ana kadar olaya doğrudan tanıklık eden birinin bulunup bulunmadığına dair net bir bilgi açıklanmadı. Ayrıca katillerin kimliği ve sayıları konusunda da resmi makamlar sessizliğini koruyor.

Şehirde sıkı denetim ve katı kısıtlamalar

Silahlı saldırının ardından kolluk kuvvetleri derhal özel bir planı devreye soktu:

Yollar kontrol altına alındı: Plovdiv şehrinden çıkış yolları polis devriyeleri tarafından kapatıldı ve tüm şüpheli araçlar titizlikle aranıyor;

Ek tedbirler: Komşu ve çevre bölgelerde de güvenlik güçlerinin katılımıyla denetimler artırıldı;

Ceza davası açıldı: Savcı Vanya Hristeva, kasten adam öldürme suçundan resmen soruşturma başlatıldığını doğruladı. Hristeva, soruşturma ekibinin iş ve spor dünyasındaki bağlantılar da dahil olmak üzere olayın tüm olası yönlerini aktif bir şekilde incelediğini belirtti.

İş ve futbol dünyasının kesişimindeki figür

Iliyan Filipov, sadece Botev futbol kulübünün sahibi olarak değil, aynı zamanda ülkedeki büyük ulaşım ve inşaat imparatorluklarına sahip, nüfuzlu bir iş insanı olarak da tanınıyordu. Bu silahlı suikastın arkasındaki motivasyonun ne olduğu ve hangi faaliyet alanıyla bağlantılı olduğu, soruşturma sonuçlandıktan sonra netlik kazanacak.