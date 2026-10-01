Bulgaristan'da şok suikast: Botev futbol kulübü sahibi vurularak öldürüldü

·3·Spor
Bulgaristan'da şok suikast: Botev futbol kulübü sahibi vurularak öldürüldü

Bulgaristan futbol ve iş dünyası, yaşanan ağır kayıp ve silahlı saldırı nedeniyle şokta. Ülkenin tanınmış iş insanı ve Botev kulübünün sahibi Iliyan Filipov, Plovdiv şehrinde düzenlenen silahlı saldırının kurbanı oldu.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanan Nova haberine göre suikast, Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece, iş insanının yaşadığı konut kompleksinin bulunduğu bölgede gerçekleştirildi.

Baştan vuruldu ve gizemli katiller

İlk gayriresmi bilgilere göre cinayet titizlikle planlanmış: Filipov, başına isabet eden kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Şu ana kadar olaya doğrudan tanıklık eden birinin bulunup bulunmadığına dair net bir bilgi açıklanmadı. Ayrıca katillerin kimliği ve sayıları konusunda da resmi makamlar sessizliğini koruyor.

Şehirde sıkı denetim ve katı kısıtlamalar

Silahlı saldırının ardından kolluk kuvvetleri derhal özel bir planı devreye soktu:

  • Yollar kontrol altına alındı: Plovdiv şehrinden çıkış yolları polis devriyeleri tarafından kapatıldı ve tüm şüpheli araçlar titizlikle aranıyor;

  • Ek tedbirler: Komşu ve çevre bölgelerde de güvenlik güçlerinin katılımıyla denetimler artırıldı;

  • Ceza davası açıldı: Savcı Vanya Hristeva, kasten adam öldürme suçundan resmen soruşturma başlatıldığını doğruladı. Hristeva, soruşturma ekibinin iş ve spor dünyasındaki bağlantılar da dahil olmak üzere olayın tüm olası yönlerini aktif bir şekilde incelediğini belirtti.

İş ve futbol dünyasının kesişimindeki figür

Iliyan Filipov, sadece Botev futbol kulübünün sahibi olarak değil, aynı zamanda ülkedeki büyük ulaşım ve inşaat imparatorluklarına sahip, nüfuzlu bir iş insanı olarak da tanınıyordu. Bu silahlı suikastın arkasındaki motivasyonun ne olduğu ve hangi faaliyet alanıyla bağlantılı olduğu, soruşturma sonuçlandıktan sonra netlik kazanacak.

Iliyan FilipovBotevPlovdivSilahlı SaldırıBulgaristan Futbolu
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dinamo, Gineli kanat oyuncusunu kadrosuna kattıDinamo, Gineli kanat oyuncusunu kadrosuna kattı8 Temmuz 17:16Milan yönetimi Rafael Leão’nun geleceğine karar veriyorMilan yönetimi Rafael Leão’nun geleceğine karar veriyor14 Ağustos 01:57Merab Dvalishvili'den Şok Açıklama: Topuria - Gaethje Rövanşı İçin Beklenmedik FedakarlıkMerab Dvalishvili'den Şok Açıklama: Topuria - Gaethje Rövanşı İçin Beklenmedik Fedakarlık23 Eylül 19:59Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...14 Temmuz 23:31Nottingham Forest yeniden teknik direktör arayışında: hedefte Marco SilvaNottingham Forest yeniden teknik direktör arayışında: hedefte Marco Silva13 Mayıs 12:16Elliot Anderson'ın önümüzdeki günlerde Manchester City oyuncusu olması bekleniyorElliot Anderson'ın önümüzdeki günlerde Manchester City oyuncusu olması bekleniyor13 Haziran 19:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı