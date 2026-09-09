Orta Doğu'da gerilim: İran, Ürdün'deki ABD üssüne 20 balistik füze fırlattı

Orta Doğu bölgesindeki jeopolitik çatışmalar benzeri görülmemiş derecede tehlikeli bir aşamaya girdi. İran tarafından Ürdün topraklarına doğru aynı anda 20 balistik füze fırlatıldı. Ürdün hava savunma (HSS) kuvvetleri derhal teyakkuza geçirildi ve ülke semalarında bu füzeleri engellemek için geniş çaplı bir savunma operasyonu gerçekleştirildi. Söz konusu saldırının, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından ABD'nin petrol tankerlerine yönelik saldırılara misilleme olarak gerçekleştirildiği resmen açıklandı. Peki, havada kaç füze imha edildi, yerleşim yerlerinde ne kadar hasar oluştu ve Amerikan üslerine karşı başlatılan bu saldırı bölgede yeni bir büyük savaş riski doğuruyor mu? Makalenin sonunda ise asıl merak edilen konuyu; Ürdün ordusu ve Reuters ajansının sunduğu resmi veriler ile IRGC'nin açık tehdidine dair tüm detayları açıklayacağız.

Havadaki şiddetli çatışma: 18 füze düşürüldü

Saldırının detayları ve savunma sistemlerinin hareketleri hakkında resmi kaynaklar şunları bildirdi:

Kitlesel saldırı: İran topraklarından Ürdün istikametine toplam 20 ağır balistik füze fırlatıldı;

Savunmanın yüksek başarısı: Ürdün HSS kuvvetlerinin hızlı müdahalesi sonucunda 20 füzeden 18'i daha havadayken vurularak tamamen imha edildi;

Yerleşim yerleri dışındaki patlamalar: Hava savunma kalkanını aşan kalan 2 füze, insanların yaşadığı yerleşim yerlerinden oldukça uzakta, açık araziye düştü;

Can kaybı yok: Olay sonucunda sivil halk arasında herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma kaydedilmedi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın bildirdiğine göre, "Ürdün, hava sahasındaki güvenliği sağlamak için tüm hava savunma kaynaklarını seferber etti ve çok sayıda füze saldırısının büyük kısmını havada etkisiz hale getirmeyi başardı."

Tankerlerin intikamı: IRGC'nin Amerikan üssüne saldırısı

Bu saldırılar tesadüfi değil, önceden planlanmış açık bir intikam operasyonu olarak yorumlanıyor:

ABD askeri üssü hedefte: İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), söz konusu balistik füzelerin Ürdün topraklarında bulunan Amerikan askeri üssünü hedef aldığını resmen açıkladı;

Petrol tankerleri için darbe: İran tarafı bu eylemi, yakın zamanda denizde İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılara doğrudan bir misilleme olarak nitelendirdi;

Bölgesel tırmanış: Tahran ile Washington arasındaki doğrudan füze alışverişi, Orta Doğu'daki diğer ülkelerin, özellikle Ürdün ve Basra Körfezi ülkelerinin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atıyor.

Orta Doğu'da patlama riski

Pek çok siyasetçi ve uluslararası analisti ilgilendiren en önemli konu, bu saldırıdan sonra ABD'nin vereceği karşılığın ne olacağı ve durumun kontrolden çıkma ihtimalidir. En önemli sonuç şudur ki, İran'ın ABD üslerine açıkça balistik füzelerle saldırması, çatışmayı tamamen yeni ve doğrudan bir askeri çatışma evresine taşıdı. Ürdün HSS sistemlerinin 18 füzeyi başarıyla düşürmesi bu sefer büyük kayıpları ve altyapı yıkımını önlemiş olsa da, tankerler ve askeri üsler etrafındaki bu şiddetli "intikam zinciri", önümüzdeki günlerde Amerikan silahlı kuvvetleri tarafından yeni ve güçlü karşı saldırıları tetikleyebilir.

Sizce, İran ile ABD arasında petrol tankerleri ve askeri üslere yönelik bu tür açık saldırılar geniş çaplı bir bölgesel savaşa dönüşebilir mi? Ürdün ve diğer komşu ülkeler bu jeopolitik çatışmada tarafsızlıklarını koruyabilecekler mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli uluslararası güvenlik haberini yakınlarınızla ve olayları takip eden arkadaşlarınızla paylaşın!