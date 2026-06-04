Everton ve Brighton Serie A yıldızı için mücadeleye girdi

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Everton ve Brighton Serie A yıldızı için mücadeleye girdi

İngiltere Premier Lig'inin iki kulübü Everton ve Brighton, Torino'nun orta saha oyuncusu Cesare Casadei'nin transferi için ciddi bir mücadeleye başladı. İtalyan yetenekli futbolcu, Serie A'daki ilk sezonunu mükemmel bir şekilde geçirerek İngiliz kulüplerinin dikkatini yeniden üzerine çekti. Chelsea'den ayrılmasının üzerinden sadece bir yıl geçen orta saha oyuncusu, İtalya'daki performansıyla yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıdı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Tuttosport'un haberine göre, 23 yaşındaki futbolcunun Torino'daki dominant performansı her iki kulübün scoutlarında büyük etki bıraktı. Daha önce Chelsea akademisinde eğitim alan ve Leicester City'de kiralık olarak oynayan Casadei, İngiliz futbolunun fiziksel gerekliliklerine aşina. Taktik açıdan karmaşık olan İtalya şampiyonasına hızlı adapte olması, onun evrensel bir futbolcu olduğunu kanıtladı.

Geçen yılın Şubat ayında yaklaşık 13 milyon euro karşılığında Torino'ya katılan Casadei, takımın ana kadrosunda sağlam bir yer edindi. Bu sezon 33 maça çıkan ve merkez orta saha olmasına rağmen 6 gol atmayı başardı. Teknik direktör Roberto D'Aversa oyununu yüksek değerlendirerek, Casadei'nin maçların kaderini değiştirebilecek benzersiz bir profile sahip olduğunu vurguladı.

Buna rağmen, Torino değerli varlığını kolayca elden çıkarmak istemiyor. Kulüp yönetimi, İtalya U21 milli takım oyuncusunu uzun vadeli projelerinin temeli olarak görüyor. Turinliler, ancak reddedilemeyecek kadar yüksek bir teklif gelirse masaya oturabilir. Şu an için kulüp, futbolcunun gelişimini sürdürmeyi ve transfer değerini daha da artırmayı hedefliyor.

EvertonBrightonTorinoTransferSerie A
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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