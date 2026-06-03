Krebsstoppendes Medikament erstaunt Wissenschaftler

Im Kampf gegen Krebs ist eine neue Hoffnung entstanden. Berichten des Guardian zufolge hat ein innovatives Medikament namens Amivantamab eine hohe Wirksamkeit bei der Behandlung schwerer Formen von Kopf-Hals-Tumoren gezeigt.

Berichten zufolge wurde dieses Präparat in umfangreichen klinischen Studien in 11 Ländern getestet. Insgesamt nahmen 102 Patienten an der Studie teil, allesamt Schwerkranke, die zuvor nicht das erwartete Ansprechen auf Chemo- und Immuntherapien gezeigt hatten.

Die Studienergebnisse haben Experten erstaunt. Bei 15 Teilnehmern verschwanden die Tumore vollständig, was in der Medizin als „beispielloser Durchbruch“ gewertet wird.

Wie berichtet wird, erfolgt die Gabe von Amivantamab alle drei Wochen als subkutane Injektion. Wissenschaftler setzen die Forschung fort und planen, Wirksamkeit und Sicherheit in breiteren klinischen Phasen zu untersuchen.

Experten werten dieses Ergebnis als Beginn einer neuen Ära in der Onkologie und betonen, dass dieses Medikament künftig für viele Patienten eine neue Hoffnung sein könnte.