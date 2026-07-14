Brasiliens Präsident ist wütend: Warum kehrte das Flugzeug fast leer zurück?

Das schlechte Abschneiden Brasiliens bei der WM 2026 hat im Land für große Diskussionen gesorgt. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva kritisierte die Spieler der Nationalmannschaft scharf dafür, dass sie nach dem Turnier nicht nach Brasilien zurückgekehrt sind.

„Was für eine Schande ist das?“

Das Portal Globo berichtete über die Äußerungen des brasilianischen Präsidenten. Lula da Silva war besonders unzufrieden darüber, dass das Flugzeug der Mannschaft fast leer zurückkehrte.

„Es war fast niemand im Flugzeug. Was für eine Schande ist das? Schämt ihr euch nicht?“, sagte der brasilianische Präsident.

Seine Worte zeigten einmal mehr, dass Fußball in Brasilien nicht nur ein Sport, sondern eine Frage des nationalen Stolzes ist.

Nur Danilo war an Bord

Laut der Publikation Metropoles befanden sich in dem Flugzeug, das nach dem Ausscheiden der brasilianischen Nationalmannschaft aus der Weltmeisterschaft in das Land zurückkehrte, der Trainerstab, das Betreuerteam und der Verteidiger Danilo.

Es wird berichtet, dass die anderen Spieler es vorzogen, direkt aus den USA in andere Länder in den Urlaub zu fliegen.

Situation Information Ergebnis Brasiliens 1:2 gegen Norwegen im Achtelfinale Der einzige zurückgekehrte Spieler Danilo Andere Spieler reisten in den Urlaub oder zu ihren Vereinen Reaktion des Präsidenten scharfe Kritik

Diese Situation wurde für die brasilianischen Fans nach der Niederlage zu einem weiteren schmerzhaften Schlag.

Die Niederlage gegen Norwegen wurde schwer aufgenommen

Brasilien WM 2026verlor im Achtelfinale mit 1:2 gegen Norwegen. Dieses Ergebnis hatte bereits im Land für große Kritik gesorgt.

Doch die Tatsache, dass die Spieler nach dem Wettbewerb nicht als Team nach Brasilien zurückkehrten, verschärfte die Diskussion.

Für die Fans geht es hier nicht nur darum, wer im Flugzeug saß. Es geht um Verantwortung, die Einstellung zum Nationaltrikot und darum, wie sich die Mannschaft nach einer Niederlage vor dem Volk präsentiert.

Ein historischer Schmerz für Brasilien

Brasilien gilt als eine der berühmtesten Nationalmannschaften, die in der Geschichte fünfmal die Weltmeisterschaft gewonnen hat.

Doch diesmal schaffte es die „Seleção“ nicht einmal ins Viertelfinale. Berichten zufolge ist es das erste Mal seit 36 Jahren, dass Brasilien bei einer Weltmeisterschaft nicht das Viertelfinale erreicht hat.

Dieses Ergebnis warf im Land große Fragen auf: Liegt das Problem beim Trainer, bei den Spielern, beim System oder beim Teamgeist?

Warum war Lula so hart?

In Brasilien ist die Nationalmannschaft nicht nur eine Sportmannschaft. Sie ist mit dem Ruf des Landes, dem historischen Stolz und den Emotionen von Millionen Fans verbunden.

Daher bezieht sich die Kritik des Präsidenten nicht nur auf die Rückkehr der Spieler. Sie wird als Signal verstanden, nach einer Niederlage Verantwortung zu übernehmen, sich den Fans zu stellen und Respekt vor dem Status der Nationalmannschaft zu zeigen.

Einfach gesagt, der Modus „jeder geht seinen eigenen Weg“ nach dem Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft kam in Brasilien nicht gut an.

Danilos Rückkehr erregte besondere Aufmerksamkeit

Die Tatsache, dass Danilo der einzige Spieler aus dem offiziellen Kader im Flugzeug war, wird separat diskutiert.

Diese Situation zeigte ihn in den Augen der Fans in einem anderen Licht: Während sich die Mannschaft nach der Niederlage zerstreute, wird er als der einzige Spieler genannt, der mit der Delegation in das Land zurückkehrte.

Natürlich könnten andere Spieler Vereins-, Familien- oder Urlaubspläne gehabt haben. Aber in der emotionalen Atmosphäre rund um die brasilianische Mannschaft werden diese Erklärungen den Zorn der Fans kaum mildern.

Der Druck auf Ancelotti wuchs ebenfalls

Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft Carlo Ancelotti steht ebenfalls im Zentrum der Kritik.

Das Ausscheiden der Mannschaft im Achtelfinale ist für eine Fußballnation wie Brasilien ein sehr schweres Ergebnis. Nun werden die Fragen zum Trainerstab, zur Kaderwahl, zur Taktik und zum Teamgeist noch weiter zunehmen.

Es ist klar, dass eine große Debatte darüber beginnen wird, wie Brasilien eine neue Ära vor der Weltmeisterschaft 2030 einleiten soll.

Die größte Frage nach der Niederlage

Für Brasilien endete die WM 2026 nicht nur mit der Niederlage gegen Norwegen. Nun ist eine weitere Frage rund um das Team aufgekommen: Haben die Spieler das Gewicht des Nationaltrikots ausreichend gespürt?

Lula da Silvas scharfe Kritik zielt genau auf diesen Punkt.

Für die Fans ist die Niederlage hart, aber die Haltung nach der Niederlage wird manchmal als noch schwerwiegender empfunden als das Ergebnis selbst.

Glauben Sie, dass es für die Spieler verpflichtend war, nach dem Turnier im Mannschaftsflugzeug nach Brasilien zurückzukehren, oder ist es natürlich, dass jeder persönliche Pläne hat?