Ein Ranking der leckersten Nationalküchen der Welt wurde veröffentlicht. Die Rangliste basiert auf internationalen gastronomischen Bewertungen, die den Geschmack, die Vielfalt und die Beliebtheit traditioneller Gerichte verschiedener Länder berücksichtigen.

Italien belegte mit 4,64 Punkten den ersten Platz. Es wurde erneut bestätigt, dass die berühmten Gerichte des Landes wie Pizza, Pasta und Risotto die beliebteste Wahl für Millionen von Menschen weltweit sind.

Griechenland (4,60) belegte den zweiten Platz und Peru (4,54) den dritten. Portugal und Spanien vervollständigen die Top Fünf.

Japan, die Türkei, China, Frankreich und Indonesien schafften es ebenfalls in die Top Ten der Länder mit den köstlichsten Küchen. Jedes dieser Länder wurde für seine einzigartigen Gerichte und reichen gastronomischen Traditionen hoch bewertet.

Einige GUS- und Regionalstaaten wurden ebenfalls im Ranking aufgeführt. Georgien belegte den 21. Platz, Russland den 28. und die Ukraine den 43. Platz. Aserbaidschan belegte Platz 67, Belarus Platz 79, Armenien Platz 87 und Kasachstan Platz 98.