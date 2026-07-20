Warum zeigt Lamine Yamal nach jedem Tor das "304"-Zeichen?

·117·Welt
Warum zeigt Lamine Yamal nach jedem Tor das "304"-Zeichen?

Jedes Mal, wenn Lamine Yamal ein Tor erzielt, fangen die Kameras eine seiner besonderen Angewohnheiten ein. Der Fußballer formt mit seinen Händen die Zahl "304". Viele mögen denken, es sei nur ein Torjubel, doch für Yamal hat diese Zahl eine sehr tiefe Bedeutung.

Es ist so: "304" sind die letzten drei Ziffern der Postleitzahl 08304 des Viertels Rocafonda in Mataró, Spanien, wo der Fußballer aufgewachsen ist. Mit dieser Geste zeigt Yamal, dass er seine Kindheit, das Viertel, in dem er seine ersten Schritte machte, und seine Wurzeln niemals vergisst. Damit vermittelt er die Botschaft: "Ich habe nicht vergessen, woher ich komme."

Interessanterweise findet sich die Zahl 304 nicht nur in seinem Torjubel, sondern auch auf seiner Sportausrüstung wieder. Auch auf den Fußballschuhen des Spielers ist diese Zahl vermerkt. Zudem bemerkten Fans, dass Yamal während der Weltmeisterschaft 2026 einen Anhänger in Form der "304" um den Hals trug.

Lamine Yamal trägt eine Goldkette mit einem Anhänger in Form der 304.

Im Fußball erinnern sich Fans oft an erzielte Tore und gewonnene Trophäen. Doch was große Fußballer von anderen unterscheidet, sind ihre Werte, der Respekt vor ihrer Herkunft und ihre einzigartigen Symbole.

Heute ist 304 keine einfache Zahl mehr. Für Lamine Yamal ist sie ein Symbol für Kindheitserinnerungen, das Viertel, das ihn zum Profifußball geführt hat, und die Treue zu seinen Wurzeln. Deshalb ist diese Zahl bei Fans weltweit längst zu Yamals Markenzeichen geworden.

Lamine YamalFußballRocafondaBarcelonaSportkultur
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Charos
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