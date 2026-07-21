Die Legende der argentinischen Nationalmannschaft und des Weltfußballs, Lionel Messi, musste im Finale der jüngsten Weltmeisterschaft eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen. Für den Kapitän der „Albiceleste“, der das entscheidende Spiel gegen die spanische Nationalmannschaft verlor, wurde dieses Ergebnis zu einem der schwierigsten Momente seiner Karriere. Trotz des Misserfolgs auf dem Platz erfährt der Spieler jedoch unendliche Unterstützung durch seine Familie und Angehörigen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Ein einziges Tor von Ferran Torres im Finale brachte Spanien den Sieg und verwehrte Argentinien unter der Führung von Lionel Messi die Goldmedaille. Laut Goal.com könnte diese Niederlage der letzte Auftritt des 37-jährigen Stürmers bei einer Weltmeisterschaft gewesen sein. Seine Ehefrau Antonela Roccuzzo war eine der Ersten, die den am Boden zerstörten Star nach dem Spiel tröstete.

"Du wirst immer der Größte sein"

Antonela Roccuzzo veröffentlichte auf ihrer Instagram-Seite eine emotionale Nachricht an ihren Ehemann. Darin würdigte sie nicht nur Messis Talent als Fußballer, sondern auch seine menschlichen Qualitäten und seine Willensstärke. „Du wirst immer der Größte sein, Lionel Messi. Nicht nur wegen deines Talents, sondern weil du in jeder Situation du selbst geblieben bist“, schreibt Antonela.

In ihrer Nachricht hob Roccuzzo Messis Fähigkeit hervor, bis zum Ende zu kämpfen. Ihrer Meinung nach ist die Eigenschaft, nach einer Niederlage wieder aufzustehen und nicht aufzugeben, der Hauptaspekt, der Messi von anderen Sportlern unterscheidet. Es wird betont, dass diese Willenskraft nicht nur für die Fans, sondern auch für seine Kinder ein großes Vorbild ist.

„Danke, dass du uns jeden Tag lehrst, dass wahrer Erfolg durch harte Arbeit, Hingabe und Entschlossenheit aufgebaut wird. Du bist das beste Vorbild für unsere Kinder und eine Inspirationsquelle für Millionen von Menschen“, fügte Antonela Roccuzzo hinzu. Diese Worte fanden in den sozialen Medien großen Anklang und wurden von den argentinischen Fans herzlich aufgenommen.

Obwohl Lionel Messi im Laufe seiner Karriere zahlreiche Trophäen gewonnen hat, waren Finalspiele mit der Nationalmannschaft für ihn immer dramatisch. Auch Fußballfans in Usbekistan verfolgen Messis Karriere mit großem Interesse, und jeder seiner Siege oder Niederlagen wird in den lokalen Sportmedien heiß diskutiert. Es ist nur natürlich, dass auch diese Niederlage für viel Gesprächsstoff sorgen wird.

Am Ende der Nachricht drückte Antonela ihren Stolz auf ihren Ehemann aus und betonte, wie glücklich sie sei, ihn auf seinem Lebensweg zu begleiten. Bisher hat Lionel Messi keine offizielle Erklärung zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft abgegeben, aber Experten vermuten, dass dieses Finale sein letztes großes Turnier auf internationaler Bühne war.