67 Millionen Jahre alter Tyrannosaurus rex für Rekordpreis versteigert

Vor 67 Millionen Jahren lebend, Tyrannosaurus rex Überreste wurden bei Sotheby's in New York für 50,1 Millionen Dollar (37,4 Millionen Pfund) versteigert. Dies stellt einen neuen Rekord als die höchste jemals für Dinosaurier-Überreste gezahlte Summe dar.

Dieses seltene Exemplar, das zur Versteigerung kam, namens „Gus“, ist über 4 Meter hoch. Nach Angaben von Experten sind mehr als 60 Prozent des Skeletts erhalten geblieben, was es zu einem der vollständigsten Tyrannosaurus rex Exemplare macht, die jemals gefunden wurden.

Die Identität des Käufers dieses seltenen Fundes wurde bisher nicht offiziell bekannt gegeben.

„Gus“ wurde 2021 auf einer abgelegenen Ranch in South Dakota, USA, entdeckt. Die Ausgrabungen erfolgten in drei Phasen während der Sommermonate zwischen 2021 und 2023. Anschließend verbrachten Wissenschaftler und Experten drei weitere Jahre im Labor mit der Montage, Reinigung und wissenschaftlichen Analyse des Skeletts.

Sotheby's Leiterin der Abteilung für Wissenschaft und Naturgeschichte, Cassandra Hatton, betonte, dass dieses Ergebnis das Resultat jahrelanger Arbeit sei.

„Gus ist nicht nur ein seltener Fund, sondern auch ein großartiges Exemplar, das hervorragend ausgegraben, dokumentiert, präpariert und konserviert wurde“, sagte sie.

Während der Untersuchungen wurden Bissspuren am Schädel des Dinosauriers sowie Rippen entdeckt, die zu Lebzeiten gebrochen und wieder verheilt waren. Wissenschaftler vermuten, dass diese Verletzungen durch Kämpfe mit anderen Dinosauriern oder bei der Nahrungssuche entstanden sein könnten.

Dieser Verkauf übertraf den Rekord, der 2024 von Stegosaurus Überresten aufgestellt wurde, und markiert das erste Mal, dass Dinosaurier-Überreste für über 50 Millionen Dollar verkauft wurden.

Einige Wissenschaftler erklärten gegenüber der BBC, dass solche Verkäufe eine neue Phase des Interesses an antiken Fossilien unter extrem wohlhabenden Sammlern einleiten könnten.

Experten weisen darauf hin, dass der hohe Preis nicht nur die Seltenheit widerspiegelt, sondern auch den immensen Arbeits- und Kostenaufwand für Ausgrabung, Restaurierung und wissenschaftliche Erforschung.

Der bisherige Rekordhalter, „Apex“, der Stegosaurus, der vom Milliardär Ken Griffin gekauft wurde, wurde für vier Jahre dem American Museum of Natural History als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass der neue Besitzer von „Gus“ diesen ebenfalls für Ausstellungszwecke an ein Museum verleihen könnte.