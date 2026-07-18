Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo

Das lang ersehnte Treffen der iranischen Künstlerin Fatima Hamami Nasrabadi ist endlich wahr geworden. Sie Cristiano Ronaldo traf ihn und überreichte ihm die von ihr gezeichneten Porträts.

Obwohl Fatima zu 85 Prozent gelähmt ist, widmet sie sich der Kunst. Sie malt nicht mit den Händen, sondern mit ihren Zehen. Porträts von Fußballern, Schauspielern und weltberühmten Persönlichkeiten haben sie in den sozialen Medien bekannt gemacht.

Als Ronaldo mit dem Team von Al-Nassr für die AFC Champions League nach Teheran kam, wandte sich Fatima an ihn. Sie hinterließ einen emotionalen Beitrag im Internet mit dem Inhalt: „Ich möchte Ronaldo treffen und ihm mein Bild überreichen.“

Kurz darauf erfüllte sich ihr Wunsch. Ronaldo empfing Fatima persönlich im Hauptquartier von Al-Nassr, schenkte ihr ein signiertes Trikot und nahm ihre Porträts entgegen.

Dieser Moment wurde für viele zu einem bewegenden Ereignis. Für Fatima war es ein Treffen, auf das sie jahrelang gewartet hatte.