NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum

NASA-Experten haben eine drastische Farbveränderung an der Oberfläche des Schwarzen Meeres registriert. Aufnahmen aus dem Weltraum zeigen, dass große Teile des Meeres eine leuchtend türkise Farbe angenommen haben. Dieses Naturphänomen hängt mit der massenhaften Vermehrung mikroskopischer Organismen unter Wasser zusammen, was auf bedeutende Veränderungen im Ökosystem hindeutet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieser einzigartige Anblick wurde von einem Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) sowie von NASA's PACE-Satelliten (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem), der zur Erforschung von Ozean und Atmosphäre dient, festgehalten. Laut ixbt.com sind Phytoplankton für diese Farbveränderung verantwortlich. Gegen Ende des Frühlings nimmt die Anzahl dieser Organismen stark zu, und ihre lichtreflektierenden kalkhaltigen Schalen färben die Wasseroberfläche in einem weißlich-blauen Ton, der sogar aus dem Weltraum sichtbar ist.

Weltraumbeobachtung und technologische Möglichkeiten

Am 27. Mai fotografierte ein Astronaut der Expedition 74 mit einer Nikon Z9-Kamera türkisfarbene Wirbel in der Nähe des Bosporus, der das Schwarze Meer mit dem Marmarameer verbindet. Fast einen Monat später, am 22. Juni, zeichnete der PACE-Satellit mit seinem Ocean Color Instrument (OCI) die Ausbreitung des Phytoplanktons über das gesamte Meer in einem breiteren Format auf.

Die Farbe des Schwarzen Meeres ändert sich im Laufe des Jahres je nach Zusammensetzung der mikroskopischen Organismen. In anderen Jahreszeiten können beispielsweise Kieselalgen dominieren, was dem Wasser einen dunkleren Ton verleiht. Satellitenbeobachtungen sind für Wissenschaftler von entscheidender Bedeutung, da die direkte Probenahme aus riesigen Gewässern technisch komplex und teuer ist.

Globales Klima und die Rolle des Phytoplanktons

Phytoplankton spielt nicht nur eine Rolle für die visuelle Ästhetik, sondern auch für das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Während des Wachstums nimmt Phytoplankton Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf. Wenn sie absterben, transportieren sie diesen Kohlenstoff auf den Meeresboden, wo er für lange Zeit gespeichert wird.

Dieser Prozess trägt dazu bei, die Menge an Treibhausgasen in der Erdatmosphäre zu reduzieren. Die von der NASA bereitgestellten neuen Daten ermöglichen es Wissenschaftlern, tiefer zu analysieren, wie sich marine Ökosysteme an den Klimawandel anpassen. Für Experten und Interessierte zeigen diese Studien die Bedeutung moderner Technologien bei der Fernüberwachung biologischer Prozesse in Gewässern.