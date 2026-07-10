Olympiasieger nach Trunkenheitsfahrt und Unfall festgenommen

Kasachischer Der Olympiasieger und berühmte Boxer Daniyar Yeleussinov wurde wegen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss administrativ zur Verantwortung gezogen. Laut Gerichtsbeschluss wurde der Sportler zu 20 Tagen Haft verurteilt und ihm wurde für einen langen Zeitraum die Fahrerlaubnis entzogen.

Der Vorfall ereignete sich in Astana. Berichten zufolge war ein Toyota Land Cruiser in zwei separate Verkehrsunfälle verwickelt, woraufhin der Fahrer vom Unfallort floh.

Durch schnelle Suchmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden wurde der Standort des Fahrzeugs ermittelt und der Täter in der Dostyk-Straße gefasst. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Verletzungen gemeldet.

Zunächst hatte die Polizei die Identität der festgenommenen Person nicht offiziell bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde betont, dass das Gesetz für alle gleich sei und Ruhm oder sportliche Erfolge niemanden von der Verantwortung befreien.

Später wurde vor Gericht bestätigt, dass das Fahrzeug tatsächlich vom Olympiasieger Daniyar Yeleussinov gelenkt wurde. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, Verursachung eines Unfalls und Fahrerflucht eingeleitet.

Während des Gerichtsverfahrens bekannte sich der Sportler vollumfänglich schuldig und drückte sein Bedauern über seine Handlungen aus. Das Gericht fällte das Urteil unter Berücksichtigung der Tatsache, dass er zuvor nicht administrativ belangt worden war.

Gemäß dem endgültigen Urteil muss Daniyar Yeleussinov 20 Tage Verwaltungshaft verbüßen. Zudem wurde ihm für 7 Jahre die Fahrerlaubnis entzogen. Die Gerichtsentscheidung ist rechtskräftig.